Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 90, đường 30/04, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Cập nhật, biên soạn và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Tham gia lên kế hoạch, đánh giá nội bộ & hỗ trợ biên soạn tài liệu/hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng

Phát hiện kịp thời vấn đề phát sinh trong quá trình chấp hành & xử lý ổn thỏa vấn đề, đồng thời báo cáo cấp trên.

Theo dõi cập nhật hệ thống chất lượng mới nhất, chuẩn bị hồ sơ theo checklist khách hàng đánh giá.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng Chất lượng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị chất lượng, quản lý công nghiệp, các khóa học liên quan đến chất lượng.

Có kiến thức, kinh nghiệm về QA/QC

Có kiến thức về ISO 9001:2015, có chứng chỉ ISO 9001:2015, biết thêm IATF 16949:2016 là điểm cộng.

Có thể làm việc tăng ca khi yêu cầu.

Siêng năng, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần CNCPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết hàng năm, tham giac các hoạt động team building, du lịch

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Lương tháng 13, tăng lương hàng năm, BHXH...

Xét đánh giá thưởng năng xuất theo bậc.

