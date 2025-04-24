Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần CNCPS
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần CNCPS

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty cổ phần CNCPS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 90, đường 30/04, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật, biên soạn và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, IATF 16949:2016
Tham gia lên kế hoạch, đánh giá nội bộ & hỗ trợ biên soạn tài liệu/hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng
Phát hiện kịp thời vấn đề phát sinh trong quá trình chấp hành & xử lý ổn thỏa vấn đề, đồng thời báo cáo cấp trên.
Theo dõi cập nhật hệ thống chất lượng mới nhất, chuẩn bị hồ sơ theo checklist khách hàng đánh giá.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng Chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị chất lượng, quản lý công nghiệp, các khóa học liên quan đến chất lượng.
Có kiến thức, kinh nghiệm về QA/QC
Có kiến thức về ISO 9001:2015, có chứng chỉ ISO 9001:2015, biết thêm IATF 16949:2016 là điểm cộng.
Có thể làm việc tăng ca khi yêu cầu.
Siêng năng, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần CNCPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết hàng năm, tham giac các hoạt động team building, du lịch
Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Lương tháng 13, tăng lương hàng năm, BHXH...
Xét đánh giá thưởng năng xuất theo bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CNCPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần CNCPS

Công ty cổ phần CNCPS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 90, đường 30/04 khu phố Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

