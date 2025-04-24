Tuyển Content Creator Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 160 Trần Não, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, viết content và kịch bản cho video, bài đăng trên mạng xã hội, website, email marketing, v.v.
Sáng tạo nội dung viral, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng khách hàng và định hướng thương hiệu.
Chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính thu hút, dễ tiếp cận và tối ưu SEO nếu cần.
Biên tập lời thoại, nội dung video đảm bảo cuốn hút, đúng insight khách hàng.
Quay và dựng video cho các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, v.v.
Chỉnh sửa video, tối ưu hiệu ứng hình ảnh, âm thanh để đảm bảo chất lượng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Adobe Premiere, After Effect, CapCut, DaVinci Resolve, v.v.
Phối hợp với đội ngũ sản xuất để tạo ra nội dung video chuyên nghiệp và sáng tạo.
Thiết kế hình ảnh, banner, poster, thumbnail, infographic phục vụ truyền thông và marketing.
Đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng bộ và nhận diện thương hiệu trong từng sản phẩm thiết kế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm như Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.
Cập nhật và áp dụng các xu hướng nội dung mới trên mạng xã hội.
Theo dõi các trend, hashtag hot để sáng tạo nội dung bắt kịp xu hướng.
Phân tích các chỉ số reach, engagement, conversion để đánh giá hiệu quả nội dung.
Đề xuất các điều chỉnh phù hợp dựa trên dữ liệu để tối ưu hiệu suất nội dung.
Sử dụng các công cụ như Facebook Insights, Google Analytics, TikTok Analytics, v.v.
Hỗ trợ lên kế hoạch và sản xuất nội dung truyền thông cho các sự kiện nội bộ & bên ngoài.
Chụp ảnh, quay video, phỏng vấn khách mời tại sự kiện.
Đảm bảo đúng tiến độ công việc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creation, Social Media, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm quay dựng video, sáng tạo nội dung trên TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.
Thành thạo các công cụ dựng video (Premiere, CapCut, DaVinci Resolve, v.v.).
Thành thạo các công cụ thiết kế (Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.).
Khả năng viết content, kịch bản video hấp dẫn, sáng tạo.
Biết cách tối ưu nội dung theo từng nền tảng digital.
Kỹ năng phân tích, đo lường và tối ưu hiệu quả nội dung.
Ưu tiên biết chạy ads facebook, google.
Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Tư duy logic, biết cách xây dựng câu chuyện thu hút.
Chủ động, trách nhiệm, làm việc độc lập hiệu quả.

Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng
Bảo hiểm theo quy định
12 ngày phép/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội tham gia các dự án lớn
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể thao
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có chứng chỉ chuyên môn liên quan
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV A26-1 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job351733
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN PDS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PDS GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CER GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH DM&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DM&C
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN
Tới 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Ichi Ground
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH OQR
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH DM&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DM&C
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Mona Media
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ TOÀN THÀNH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator THẨM MỸ JK NHẬT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu THẨM MỸ JK NHẬT HÀN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỦY LỰC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỦY LỰC VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm