Tuyển Content Creator Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 Trần Não, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, viết content và kịch bản cho video, bài đăng trên mạng xã hội, website, email marketing, v.v.

Sáng tạo nội dung viral, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng khách hàng và định hướng thương hiệu.

Chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính thu hút, dễ tiếp cận và tối ưu SEO nếu cần.

Biên tập lời thoại, nội dung video đảm bảo cuốn hút, đúng insight khách hàng.

Quay và dựng video cho các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, v.v.

Chỉnh sửa video, tối ưu hiệu ứng hình ảnh, âm thanh để đảm bảo chất lượng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Adobe Premiere, After Effect, CapCut, DaVinci Resolve, v.v.

Phối hợp với đội ngũ sản xuất để tạo ra nội dung video chuyên nghiệp và sáng tạo.

Thiết kế hình ảnh, banner, poster, thumbnail, infographic phục vụ truyền thông và marketing.

Đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng bộ và nhận diện thương hiệu trong từng sản phẩm thiết kế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm như Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.

Cập nhật và áp dụng các xu hướng nội dung mới trên mạng xã hội.

Theo dõi các trend, hashtag hot để sáng tạo nội dung bắt kịp xu hướng.

Phân tích các chỉ số reach, engagement, conversion để đánh giá hiệu quả nội dung.

Đề xuất các điều chỉnh phù hợp dựa trên dữ liệu để tối ưu hiệu suất nội dung.

Sử dụng các công cụ như Facebook Insights, Google Analytics, TikTok Analytics, v.v.

Hỗ trợ lên kế hoạch và sản xuất nội dung truyền thông cho các sự kiện nội bộ & bên ngoài.

Chụp ảnh, quay video, phỏng vấn khách mời tại sự kiện.

Đảm bảo đúng tiến độ công việc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creation, Social Media, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm quay dựng video, sáng tạo nội dung trên TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.

Thành thạo các công cụ dựng video (Premiere, CapCut, DaVinci Resolve, v.v.).

Thành thạo các công cụ thiết kế (Photoshop, Illustrator, Canva, v.v.).

Khả năng viết content, kịch bản video hấp dẫn, sáng tạo.

Biết cách tối ưu nội dung theo từng nền tảng digital.

Kỹ năng phân tích, đo lường và tối ưu hiệu quả nội dung.

Ưu tiên biết chạy ads facebook, google.

Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tư duy logic, biết cách xây dựng câu chuyện thu hút.

Chủ động, trách nhiệm, làm việc độc lập hiệu quả.

Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng

Bảo hiểm theo quy định

12 ngày phép/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cơ hội tham gia các dự án lớn

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể thao

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có chứng chỉ chuyên môn liên quan

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam

