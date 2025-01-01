Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ LianLian Global Vietnam

banner-company

LianLian Global Vietnam

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu LianLian Global Vietnam

LianLian Global là Tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại Hàng Châu và các văn phòng đại diện trên khắp thế giới. Chúng tôi nỗ lực để các doanh nhân tiến nhanh tới thành công trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên quốc gia. Tìm hiểu thêm tại www.lianlianglobal.com LianLian Global hiện đang hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại tại hơn 100 quốc gia và khu vực với hơn 70 đối tác nền tảng thương mại điện tử, với 60 giấy phép thanh toán toàn cầu, và được tin dùng bởi hơn 700,000 cá nhân, doanh nghiệp trên thế giới. Với tầm nhìn tạo ra một mạng lưới thanh toán quốc tế đơn giản, nhanh chóng và minh bạch trong kỷ nguyên số, LianLian Global chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2021. Khởi đầu với việc cung cấp giải pháp nhận thanh toán cho người Việt bán hàng trên nền tảng Amazon, LianLian Global Vietnam hỗ trợ trợ tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để cá nhân, doanh nghiệp tập trung tăng trưởng kinh doanh. Tiếp theo, LianLian Global Vietnam đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới hỗ trợ thanh toán trên hầu hết các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu phổ biến đối với các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam bán hàng ra nước ngoài như eBay, Etsy, Rakuten, Wish v.v., các trang web làm việc cho freelancer như Upwork, Freelancer, Elance, v.v. và nhiều hơn nữa. Các dịch vụ LianLian Global Vietnam mang đến cho khách hàng không chỉ là cung cấp nền tảng nhận thanh toán và thanh toán, mà còn tư vấn quản lý bán hàng, tư vấn và thanh toán tiền thuế, kết nối với các hệ thống sinh thái của đối tác, tiếp cận nguồn vốn kinh doanh. LianLian Global Vietnam cam kết đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam bán hàng xuyên quốc gia, và phát triển hoạt động kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu trong kỷ nguyên mới. LianLian Global Vietnam – Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Starlink hiện có trụ sở tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành thành viên của một “team” nhiệt huyết và khao khát “tạo thêm giá trị”, đừng ngần ngại apply vào LianLian Global Vietnam! “Ở đây chúng tôi tin rằng mỗi người đều cần và có quyền được phát huy hết khả năng của mình. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển dài hạn, đồng thời cũng quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân, cả team và cả cộng đồng xung quanh mình, những giá trị cốt lõi đó sẽ giúp chúng tôi đi xa và lâu dài hơn.” Hãy tham gia với chúng tôi và cùng chúng tôi chắp cánh cho hy vọng, ước mơ và tham vọng của hàng nghìn thương gia trên khắp Việt Nam!

Tin tuyển dụng LianLian Global Vietnam

LianLian Global Vietnam

Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam LianLian Global Vietnam

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/lianlian-global-vietnam-ntd167295
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Tới 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Agrikigai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Agrikigai
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH AziWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH AziWorld
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Táo Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Táo Đỏ
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm