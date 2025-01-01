Giới thiệu LianLian Global Vietnam

LianLian Global là Tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại Hàng Châu và các văn phòng đại diện trên khắp thế giới. Chúng tôi nỗ lực để các doanh nhân tiến nhanh tới thành công trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên quốc gia. Tìm hiểu thêm tại www.lianlianglobal.com LianLian Global hiện đang hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại tại hơn 100 quốc gia và khu vực với hơn 70 đối tác nền tảng thương mại điện tử, với 60 giấy phép thanh toán toàn cầu, và được tin dùng bởi hơn 700,000 cá nhân, doanh nghiệp trên thế giới. Với tầm nhìn tạo ra một mạng lưới thanh toán quốc tế đơn giản, nhanh chóng và minh bạch trong kỷ nguyên số, LianLian Global chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2021. Khởi đầu với việc cung cấp giải pháp nhận thanh toán cho người Việt bán hàng trên nền tảng Amazon, LianLian Global Vietnam hỗ trợ trợ tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để cá nhân, doanh nghiệp tập trung tăng trưởng kinh doanh. Tiếp theo, LianLian Global Vietnam đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới hỗ trợ thanh toán trên hầu hết các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu phổ biến đối với các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam bán hàng ra nước ngoài như eBay, Etsy, Rakuten, Wish v.v., các trang web làm việc cho freelancer như Upwork, Freelancer, Elance, v.v. và nhiều hơn nữa. Các dịch vụ LianLian Global Vietnam mang đến cho khách hàng không chỉ là cung cấp nền tảng nhận thanh toán và thanh toán, mà còn tư vấn quản lý bán hàng, tư vấn và thanh toán tiền thuế, kết nối với các hệ thống sinh thái của đối tác, tiếp cận nguồn vốn kinh doanh. LianLian Global Vietnam cam kết đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam bán hàng xuyên quốc gia, và phát triển hoạt động kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu trong kỷ nguyên mới. LianLian Global Vietnam – Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Starlink hiện có trụ sở tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành thành viên của một “team” nhiệt huyết và khao khát “tạo thêm giá trị”, đừng ngần ngại apply vào LianLian Global Vietnam! “Ở đây chúng tôi tin rằng mỗi người đều cần và có quyền được phát huy hết khả năng của mình. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển dài hạn, đồng thời cũng quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân, cả team và cả cộng đồng xung quanh mình, những giá trị cốt lõi đó sẽ giúp chúng tôi đi xa và lâu dài hơn.” Hãy tham gia với chúng tôi và cùng chúng tôi chắp cánh cho hy vọng, ước mơ và tham vọng của hàng nghìn thương gia trên khắp Việt Nam!