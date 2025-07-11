Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2 số 38A Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

• Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn website

• Trả lời tin nhắn, bình luận và tư vấn dịch vụ cho khách hàng trên các nền tảng kinh doanh của công ty (Fanpage, Website)

• Gọi điện thoại, gửi mail giới thiệu dịch vụ của công ty đến các khách hàng tiềm năng.

• Làm kế hoạch, báo giá dịch vụ cho khách hàng để tiến hành thương lượng ký hợp đồng.

• Tiếp nhận và tư vấn khách hàng từ data nóng bên marketing cung cấp

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-30 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

- Giọng nói dễ nghe.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

- Trung thực, cẩn thận, chính xác, tin cậy và trách nhiệm.

- Tinh thần hợp tác trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 7-25 triệu (lương cứng cộng thưởng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT

