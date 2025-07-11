Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 2 số 38A Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
• Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn website
• Trả lời tin nhắn, bình luận và tư vấn dịch vụ cho khách hàng trên các nền tảng kinh doanh của công ty (Fanpage, Website)
• Gọi điện thoại, gửi mail giới thiệu dịch vụ của công ty đến các khách hàng tiềm năng.
• Làm kế hoạch, báo giá dịch vụ cho khách hàng để tiến hành thương lượng ký hợp đồng.
• Tiếp nhận và tư vấn khách hàng từ data nóng bên marketing cung cấp
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 20-30 tuổi.
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
- Giọng nói dễ nghe.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.
- Trung thực, cẩn thận, chính xác, tin cậy và trách nhiệm.
- Tinh thần hợp tác trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
- Giọng nói dễ nghe.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.
- Trung thực, cẩn thận, chính xác, tin cậy và trách nhiệm.
- Tinh thần hợp tác trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 7-25 triệu (lương cứng cộng thưởng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI