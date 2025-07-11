Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cửa hàng Vải Thời Trang ANDI, số 5 Tân Châu, Phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, ghi nhận doanh thu bán hàng hàng ngày tại cửa hàng.

Quản lý công nợ khách hàng (nếu có), đối chiếu sổ sách bán hàng và tiền mặt.

Hạch toán các chi phí vận hành cửa hàng (điện, nước, lương, nhập hàng…).

Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa xuất – nhập – tồn, phối hợp với thủ kho/cửa hàng trưởng để kiểm kê định kỳ.

Làm báo cáo thu chi hàng ngày, tổng hợp số liệu doanh thu – chi phí theo tuần/tháng.

Quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra; lưu trữ chứng từ, hỗ trợ báo cáo thuế nội bộ hoặc cho bên dịch vụ kế toán nếu có.

Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán phát sinh tại cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán bán hàng/cửa hàng là một lợi thế.

Biết sử dụng phần mềm Excel cơ bản và phần mềm bán hàng (nếu có).

Trung thực, cẩn thận, làm việc có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc lâu dài, gắn bó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận tùy năng lực

Thưởng theo cơ chế rõ ràng

Chế độ đầy đủ: được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau thử việc.

Môi trường làm việc năng động, cởi mở ý tưởng.

Được tham gia các hoạt động team building, workshop sáng tạo nội bộ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin