Tuyển Project Manager ADP Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc: Chủ trì quá trình dự thầu, đưa ra các trọng tâm và thúc đẩy, ra quyết định để đạt mục tiêu trúng thầu. Lãnh đạo và điều phối team dự án để hoàn thành dự án với sự hài lòng của khách hàng về chất lượng, tiến độ, chi phí và trải nghiệm làm việc với team dự án.

Nhiệm vụ:

• Xem xét toàn bộ thông tin yêu cầu và thông tin đầu vào của dự án, xác định phạm vi công việc, yêu cầu Khách hàng và thông tin đầu vào

• Phối hợp cùng Sales trong giai đoạn đấu thầu, nắm được đặc điểm và kỳ vọng khách hàng và các kết quả trọng tâm cần đạt được cho hồ sơ dự thầu và triển khai tới các team member.

• Quản lý stakeholder (Khách hàng, PM)/ nhà thầu - khi cần thiết): đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng, đảm bảo cân bằng lợi ích của KH và khả năng đáp ứng của team và đem lại sự hài lòng cho Khách hàng

• Quản lý & điều phối tiến độ phê duyệt & tiến độ dự án: đảm bảo tiến độ dự án được triển khai đúng các key milestone cam kết với Khách hàng và quản lý được tiến độ phê duyệt từ chủ đầu tư

• Quản lý SOW & sự thay đổi: nắm rõ SOW của dự án & đảm bảo các phát sinh, yêu cầu thay đổi từ khách hàng được qualify, Khách hàng phê duyệt, team có kế hoạch & thực thi theo kế hoạch

• Nhận diện rủi ro, đánh giá được tính khả thi của các giải pháp từ team dự án liên quan đến Thiết kế, Kỹ thuật, chất lượng, chi phí và tiến độ, có kế hoạch ngăn chặn rủi ro & xử lý các vấn để sự cố, khủng hoảng.

• Điều phối team & leadership: đảm bảo các kế hoạch, vấn đề dự án được quản lý và thực thi theo kế hoạch, tạo được sự tin tưởng từ KH và team members