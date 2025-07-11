Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra và giám sát công tác vận hành
Đến các outlet để kiểm tra và giám sát các quy trình vận hành, đảm bảo bộ phận vận hành tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về ATVSTP;
Thu thập thông tin, dữ liệu về tình trạng công việc, hoạt động vận hành,... ở các outlet.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát triển hệ thống vận hành
Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng và triển khai hệ thống vận hành;
Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo các kế hoạch được triển khai đúng hạn và hiệu quả.
Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo định kỳ
Thu thập và phân tích dữ liệu từ các outlet như: doanh thu, chi phí, số lượng khách hàng,...
Lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của các outlet về Ban Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ yêu cầu: Đại học, Cao đẳng,…
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Quản lý vận hành, hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết về quy trình vận hành doanh nghiệp và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ.
4 năm kinh nghiệm trong công tác trợ lý, hoặc các công việc tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100%
Phụ cấp cơm trưa + giữ xe: 880,000
Phụ cấp điện thoại: 100,000 - 300,000
Nghỉ phép 12 ngày/năm + 2 ngày trong 2 tháng thử việc
Thẻ tập gym miễn phí trong suốt quá trình làm việc
Giảm 20%-40% các hệ thống nhà hàng trực thuộc.....
Mức đóng bảo hiểm 50%/ lương thỏa thuận
Lương 13+, 14+
Chế độ khác: Theo quy định của công ty và tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

