Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra và giám sát công tác vận hành

Đến các outlet để kiểm tra và giám sát các quy trình vận hành, đảm bảo bộ phận vận hành tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy định về ATVSTP;

Thu thập thông tin, dữ liệu về tình trạng công việc, hoạt động vận hành,... ở các outlet.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát triển hệ thống vận hành

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng và triển khai hệ thống vận hành;

Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo các kế hoạch được triển khai đúng hạn và hiệu quả.

Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo định kỳ

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các outlet như: doanh thu, chi phí, số lượng khách hàng,...

Lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của các outlet về Ban Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ yêu cầu: Đại học, Cao đẳng,…

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Quản lý vận hành, hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết về quy trình vận hành doanh nghiệp và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ.

4 năm kinh nghiệm trong công tác trợ lý, hoặc các công việc tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100%

Phụ cấp cơm trưa + giữ xe: 880,000

Phụ cấp điện thoại: 100,000 - 300,000

Nghỉ phép 12 ngày/năm + 2 ngày trong 2 tháng thử việc

Thẻ tập gym miễn phí trong suốt quá trình làm việc

Giảm 20%-40% các hệ thống nhà hàng trực thuộc.....

Mức đóng bảo hiểm 50%/ lương thỏa thuận

Lương 13+, 14+

Chế độ khác: Theo quy định của công ty và tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

