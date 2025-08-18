Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: , Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: VPBank Long An: Số 6, Lê Cao Dõng, Phường 2, TP Tân An, Long An

1. Lập kế hoạch và quản lý:

4. Phát hiện và đánh giá các nhu cầu (tiềm năng) của khách hàng, (phối hợp) xây dựng và/hoặc điều chỉnh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hiện có trong khuôn khổ quy định, thủ tục và phạm vi quyền hạn cho phép

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn

Đã có thành tích cá nhân hoặc thành tích của team quản lý về tăng trưởng các sản phẩm tín dụng (Thế chấp nhà phố, BĐS, ô tô, sản xuất kinh doanh...)

5. Các năng lực cần có

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin