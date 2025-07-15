Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và quản lý:

Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh sản phẩm thế chấp, thế chấp, bảo hiểm nhân thọ,... theo định hướng của Khối từng thời kỳ.

Chịu trách nhiệm chính về kết quả bán hàng, các chỉ tiêu kinh doanh, KPI của đội ngũ bán sản phẩm cho vay được phân công quản lý, hỗ trợ.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng/điều chuyển, quản lý việc đánh giá năng lực; phân cấp và xem xét lộ trình thăng tiến của đội ngũ bán sản phẩm cho vay trong phạm vi quản lý.

Huấn luyện, đào tạo lực lượng cán bộ bán.

2. Các công việc hằng ngày:

Triển khai họp KH Kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, tháng với đội ngũ cán bộ bán trong phạm quản lý

Quản lý hiệu suất làm việc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện KPI của đội ngũ cán bộ bán

Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động/ Quản trị rủi ro của Ngân hàng

Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

3. Thu thập và phân tích thông tin về khách hàng tiềm năng, thị trường (ví dụ: xu hướng, nhu cầu, đối thủ cạnh tranh) cũng như dự báo, tiếp cận và thu hút các khách hàng mới thông qua tương tác trực tiếp (ví dụ: gặp gỡ, trao đổi qua điện thoại)

4. Phát hiện và đánh giá các nhu cầu (tiềm năng) của khách hàng, (phối hợp) xây dựng và/hoặc điều chỉnh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hiện có trong khuôn khổ quy định, thủ tục và phạm vi quyền hạn cho phép

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn: Đại học các ngành Tài chính/Kinh tế

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Hiểu rõ các quy định của pháp luật về tín dụng ngân hàng; các chính sách, quy định, sản phẩm của ngân hàng cho KHCN;

Hiểu rõ về kiến thức về tài chính, thẩm định, quản trị rủi ro tín dụng.

Có kinh nghiệm quản lý bán hàng 5-10 người.

3. Các Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng quản lý công việc tốt và chịu áp lực cao.

Tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin