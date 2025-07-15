Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch và quản lý:
Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh sản phẩm thế chấp, thế chấp, bảo hiểm nhân thọ,... theo định hướng của Khối từng thời kỳ.
Chịu trách nhiệm chính về kết quả bán hàng, các chỉ tiêu kinh doanh, KPI của đội ngũ bán sản phẩm cho vay được phân công quản lý, hỗ trợ.
Tham gia vào quá trình tuyển dụng/điều chuyển, quản lý việc đánh giá năng lực; phân cấp và xem xét lộ trình thăng tiến của đội ngũ bán sản phẩm cho vay trong phạm vi quản lý.
Huấn luyện, đào tạo lực lượng cán bộ bán.
2. Các công việc hằng ngày:
Triển khai họp KH Kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, tháng với đội ngũ cán bộ bán trong phạm quản lý
Quản lý hiệu suất làm việc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện KPI của đội ngũ cán bộ bán
Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động/ Quản trị rủi ro của Ngân hàng
Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Thu thập và phân tích thông tin về khách hàng tiềm năng, thị trường (ví dụ: xu hướng, nhu cầu, đối thủ cạnh tranh) cũng như dự báo, tiếp cận và thu hút các khách hàng mới thông qua tương tác trực tiếp (ví dụ: gặp gỡ, trao đổi qua điện thoại)
4. Phát hiện và đánh giá các nhu cầu (tiềm năng) của khách hàng, (phối hợp) xây dựng và/hoặc điều chỉnh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hiện có trong khuôn khổ quy định, thủ tục và phạm vi quyền hạn cho phép
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Hiểu rõ các quy định của pháp luật về tín dụng ngân hàng; các chính sách, quy định, sản phẩm của ngân hàng cho KHCN;
Hiểu rõ về kiến thức về tài chính, thẩm định, quản trị rủi ro tín dụng.
Có kinh nghiệm quản lý bán hàng 5-10 người.
3. Các Kỹ Năng
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý công việc tốt và chịu áp lực cao.
Tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
