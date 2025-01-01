Tất cả địa điểm
Công việc việc làm Business Operation

-

Có 12 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Business Development Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Giám Đốc Điều Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Tuyển Trợ Lý Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Business Operation tăng cao tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Biên Hòa và Cần Thơ,... với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng. Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên sở hữu kỹ năng quản lý, sáng tạo và khả năng phản ứng nhanh chóng để duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Business Operation

Business Operation là bộ phận phụ trách vận hành, lên kế hoạch, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò của bộ phận này là đảm bảo rằng mọi quy trình và hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả, từ đó đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến hiệu quả vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho bộ phận Business Operation ngày càng gia tăng. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động, khoảng 147.300 vị trí quản lý hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ mở ra trong giai đoạn 2022 - 2032, chiếm khoảng 4,2% tăng trưởng việc làm. Điều này cho thấy triển vọng phát triển mạnh mẽ của ngành nghề này.

Những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ đều cần nhân sự trong bộ phận Operation để quản lý và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo sự hiệu quả và lợi nhuận. Việc làm Business Operation không chỉ cần thiết mà còn mang lại cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho những ai có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.

Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ số đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về hiệu quả hoạt động. Business Operation đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào các quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Việc làm Business Operation đang là một trong những nghề nghiệp được săn đón hiện nay
Việc làm Business Operation đang là một trong những nghề nghiệp được săn đón hiện nay

2. Mức lương trung bình của việc làm Business Operation

Mức thu nhập trong ngành Business Operation tại Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt dựa trên vị trí công việc, kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô doanh nghiệp. Với những vị trí việc làm Business Operation, mức lương trung bình dao động từ 8.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm Business Operation

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Business Operation Intern

5.000.000 - 8.000.000

Việc làm Business Operation Executive

8.000.000 - 30.000.000

Việc làm Business Operation Leader

10.000.000 - 92.000.000

Việc làm Business Operation Manager

15.000.000 - 100.000.000

Những mức lương này phản ánh sự linh hoạt của thị trường lao động trong lĩnh vực vận hành doanh nghiệp, đặc biệt khi các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý, xử lý khối lượng công việc lớn, đảm bảo sự hiệu quả trong các hoạt động vận hành. Điều này cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài, đồng thời tạo ra những cơ hội thăng tiến hấp dẫn cho những ai có khả năng đáp ứng các yêu cầu này.

Mức thu nhập của mỗi vị trí khác nhau trong bộ phận Operation có sự chênh lệch lớn
Mức thu nhập của mỗi vị trí khác nhau trong bộ phận Operation có sự chênh lệch lớn

3. Tuyển dụng việc làm Business Operation theo cấp bậc

Tuyển dụng việc làm Business Operation hiện nay rất đa dạng, với nhu cầu lớn từ những doanh nghiệp ở nhiều cấp bậc khác nhau. Cơ hội tuyển dụng trong lĩnh vực này cũng thể hiện sự phân hóa rõ rệt, từ việc làm dành cho ứng viên mới bắt đầu đến những vị trí đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng quản lý vững vàng.

3.1. Việc làm Business Operation Intern

Vị trí việc làm Business Operation Intern thường dành cho những ứng viên mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực vận hành. Công việc này chủ yếu bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp, như theo dõi và báo cáo hoạt động, hỗ trợ quản lý quy trình và tham gia vào một số dự án nhỏ.

Bắt đầu từ vị trí Intern là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Theo đó, nhà tuyển dụng ưu tiên sinh viên thuộc nhóm ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc một số ngành liên quan. Thực tập sinh cũng cần có kiến thức cơ bản về phần mềm văn phòng, khả năng giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi cao.

3.2. Việc làm Business Operation Executive

Business Operation Executive là vị trí trung cấp, yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về quy trình vận hành của doanh nghiệp. Những công việc thường gặp trong vị trí này bao gồm quản lý, giám sát và cải tiến quy trình hoạt động, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình vận hành và làm việc chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo sự hiệu quả trong công việc.

Việc làm Business Operation Executive thường yêu cầu ứng viên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm. Bên cạnh đó, kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giao tiếp tốt là yêu cầu bắt buộc.

3.2. Việc làm Business Operation Leader

Với vai trò lãnh đạo đội nhóm trong các dự án vận hành, việc làm Business Operation Leader đòi hỏi ứng viên có khả năng quản lý và giám sát hoạt động của nhóm, đảm bảo mục tiêu về hiệu suất công việc được hoàn thành đúng tiến độ.

Vị trí này yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong ngành và kỹ năng lãnh đạo tốt. Mức thu nhập của Business Operation Leader thường rất hấp dẫn, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu của công ty.

Việc làm Business Operation đang ngày càng trở nên hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển
Việc làm Business Operation đang ngày càng trở nên hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển

3.3. Việc làm Business Operation Manager

Việc làm Business Operation Manager là vị trí cao cấp, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động vận hành trong doanh nghiệp. Công việc bao gồm thiết lập, triển khai và theo dõi quy trình, quản lý đội ngũ nhân viên và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Vị trí này đòi hỏi ứng viên có kiến thức sâu rộng về kinh doanh và những quy trình vận hành. Đồng thời Business Operation Manager phải có khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Business Operation nhiều

Hiện nay, những thành phố như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Biên Hòa và Cần Thơ,... đang trở thành trung tâm chính trên thị trường tuyển dụng việc làm Business Operation. Sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp và nhu cầu quản lý vận hành chuyên nghiệp đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm tại những khu vực này, giúp ứng viên có thêm sự lựa chọn về nơi làm việc.

4.1. Tuyển dụng Business Operation tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm kinh tế mới của miền Trung, với sự gia tăng đáng kể trong những dự án đầu tư và các công ty, đặc biệt trong lĩnh vực ngành du lịchngành logistics.

Có rất nhiều công ty vận hành việc làm dịch vụ du lịch, công nghệ và việc làm logistics đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý hoạt động hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Rất nhiều vị trí việc làm Business Operation tại Đà Nẵng thường xuyên được tuyển dụng bởi những công ty lớn như FPT, Vingroup và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4.2. Tuyển dụng Business Operation tại Hà Nội

Với vai trò là thủ đô và trung tâm chính trị, hành chính của Việt Nam, Hà Nội cũng là một khu vực sôi động trong tuyển dụng việc làm Business Operation. Tại đây, hàng nghìn doanh nghiệp đa quốc gia và những tập đoàn lớn như Viettel, Masan và Tập đoàn VinGroup đều có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ cho vị trí quản lý vận hành để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ, bất động sản và sản xuất khiến nhu cầu về các chuyên gia quản lý vận hành ngày càng cao tại Hà Nội. Ứng viên có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và được tiếp xúc với nhiều dự án lớn.

Những doanh nghiệp tại Hà Nội thường xuyên tuyển dụng việc làm Business Operation
Những doanh nghiệp tại Hà Nội thường xuyên tuyển dụng việc làm Business Operation

4.3. Tuyển dụng Business Operation tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng việc làm Business Operation vô cùng mạnh mẽ. Thành phố này sở hữu một hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng với những ngành nghề như thương mại, công nghệ, tài chính và sản xuất.

Hàng loạt công ty quốc tế và doanh nghiệp lớn như Unilever, Samsung và các công ty khởi nghiệp tại đây đang tìm kiếm ứng viên có năng lực quản lý vận hành để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Số lượng tuyển dụng việc làm tại TP. HCM luôn cao và thường xuyên có cơ hội phát triển nghề nghiệp cho ứng viên.

4.4. Tuyển dụng Business Operation tại Biên Hòa, Đồng Nai

Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Nam. Nhiều khu công nghiệp tại Biên Hòa, đặc biệt là trong những lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và dệt may, đang có nhu cầu tuyển dụng cao đối với vị trí chuyên gia Business Operation.

Những doanh nghiệp lớn như Samsung, Nike và một số công ty trong ngành sản xuất đang liên tục tìm kiếm việc làm Đồng Nai có kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ quản lý vận hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và điều phối nguồn lực hiệu quả.

4.5. Tuyển dụng Business Operation tại Cần Thơ

Sở hữu vị thế là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics. Sự tăng trưởng của nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất nông sản và logistics đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng việc làm Business Operation tại đây.

Hiện nay, những công ty lớn như Hòa Phát, Masan và các doanh nghiệp logistics nhỏ lẻ đang tìm kiếm ứng viên có khả năng quản lý vận hành hiệu quả để phát triển khu công nghiệp, hệ thống phân phối và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Lĩnh vực Business Operation hiện nay đang thu hút sự chú ý tại nhiều khu vực lớn ở Việt Nam
Lĩnh vực Business Operation hiện nay đang thu hút sự chú ý tại nhiều khu vực lớn ở Việt Nam

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Business Operation

Công việc của một nhân viên Business Operation bao gồm việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra trơn tru, hiệu quả. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ các kế hoạch sản xuất mà còn liên quan đến việc cải tiến quy trình, đào tạo nhân sự và mở rộng thị trường.

  • Lập kế hoạch kinh doanh: Nhân viên Business Operation phải lên kế hoạch kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp, bao gồm các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và chiến lược đã được cấp trên phê duyệt.

  • Thực hiện và giám sát kế hoạch: Sau khi xây dựng kế hoạch, công việc tiếp theo là triển khai và giám sát tiến trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch để có sự điều chỉnh kịp thời, nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc.

  • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự: Một phần quan trọng của công việc là đề xuất và xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao năng lực nhân viên, giúp họ có thể đáp ứng được yêu cầu công việc trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

  • Quản lý quy trình nội bộ: Đảm bảo các quy trình trong doanh nghiệp được vận hành một cách hiệu quả, như quy trình mua hàng, thanh toán, và đánh giá chất lượng sản phẩm, giúp tăng cường sự phối hợp giữa nhiều bộ phận và giảm thiểu lãng phí.

  • Triển khai chiến dịch tiếp thị và phát triển thị trường: Công việc của Business Operation cũng bao gồm việc xác định cơ hội phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác, để tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

  • Giám sát hoạt động sản xuất: Đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất bằng cách theo dõi, phân công công việc và cải tiến quy trình để tối ưu hóa hiệu suất công việc.

Có thể thấy, trong cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp, bộ phận Business Operation đóng vai trò rất quan trọng, đảm nhận các nhiệm vụ từ lên kế hoạch kinh doanh đến triển khai và giám sát các hoạt động sản xuất.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả chung về công việc của vị trí Business Operation, những nhiệm vụ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và yêu cầu công việc.

Việc làm Operation góp phần nâng cao năng suất và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu dài hạn
Việc làm Operation góp phần nâng cao năng suất và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu dài hạn

6. Yêu cầu của đối với việc làm Business Operation

Những vị trí việc làm Business Operation đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung công việc trong lĩnh vực này yêu cầu nhân viên Operation có kỹ năng quản lý, sáng tạo và khả năng phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi để duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

  • Bằng cấp: Mặc dù yêu cầu về bằng cấp có thể linh hoạt, tuy nhiên, ứng viên tối thiểu cần có bằng tốt nghiệp THPT. Đối với những vị trí quản lý, một tấm bằng đại học chuyên ngành sẽ là một lợi thế lớn.

  • Kinh nghiệm và trình độ: Với vị trí nhân viên, kinh nghiệm không phải là yêu cầu bắt buộc vì công ty thường cung cấp đào tạo. Tuy nhiên, đối với những vị trí cấp cao hơn như quản lý, có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong ngành là điều kiện cần thiết để đảm bảo khả năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Ứng viên cần có khả năng giao tiếp tốt để tương tác hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Kỹ năng làm việc nhóm cũng rất quan trọng vì công việc yêu cầu sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong công ty.

  • Khả năng chịu áp lực: Công việc trong bộ phận Operation thường xuyên đối mặt với khối lượng công việc lớn và cần khả năng xử lý tình huống dưới áp lực cao. Ứng viên cần có sự bền bỉ và khả năng duy trì hiệu suất công việc ổn định trong mọi hoàn cảnh.

  • Khả năng phân tích và ra quyết định: Phân tích tình hình doanh nghiệp, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra một số giải pháp chiến lược là một kỹ năng cần thiết. Cùng với đó, việc lập kế hoạch và sử dụng nhân sự hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động công ty.

  • Kỹ năng quản lý tài chính: Việc lập kế hoạch tài chính, dự trù ngân sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả là yếu tố không thể thiếu, giúp bộ phận Operation đạt được mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo một khảo sát gần đây, hơn 70% nhà tuyển dụng việc làm Business Operation đánh giá cao những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia và khả năng thích nghi với công nghệ mới.

Nhìn chung, việc làm trong bộ phận Business Operation đòi hỏi ứng viên không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải sở hữu các kỹ năng mềm cần thiết để đối mặt với những thử thách trong công việc hàng ngày.

Lưu ý: Dù mỗi doanh nghiệp có thể có yêu cầu riêng biệt tùy vào vị trí công việc và quy mô tổ chức nhưng ứng viên vẫn cần đáp ứng những tiêu chí chung khi ứng tuyển vào bộ phận này.

Yêu cầu tuyển dụng đảm bảo ứng viên nắm bắt được công việc Business Operation một cách hiệu quả và bền vững
Yêu cầu tuyển dụng đảm bảo ứng viên nắm bắt được công việc Business Operation một cách hiệu quả và bền vững

Với những lợi ích mà Business Operation mang lại, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư vào phát triển bộ phận này. Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những người có kiến thức và kỹ năng phù hợp. Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm Business Operation trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, bán lẻ, dịch vụ, tài chính... với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao. Các bạn có thể truy cập vào website uy tín Job3s để có nhiều thông tin việc làm hấp dẫn.