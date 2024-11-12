Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Operation (Vận hành kinh doanh) Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Business Operation (Vận hành kinh doanh) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia vào khâu phát triển sản phẩm: Thu mua hàng hoá từ NCC, Quản lý tiến độ thiết kế, sản xuất sản phẩm, bao bì, tem nhãn, lên kệ sản phẩm
- Tham gia vào khâu xây dựng kế hoạch truyền thông sản phẩm: Xây dựng product portfolio, nội dung truyền thông sản phẩm.
- Tham gia vào khâu xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu.
- Xây dựng các kênh bán hàng: Website, Etsy, Shopee, Tiktokshop.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, marketing
Tiếng Anh tốt
Yêu thích các sản phẩm nội thất, ngoại thất, trang trí.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tháng thỏa thuận theo năng lực
Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn
Thưởng các ngày lễ, Tết
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
