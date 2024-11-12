Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Operation (Vận hành kinh doanh) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào khâu phát triển sản phẩm: Thu mua hàng hoá từ NCC, Quản lý tiến độ thiết kế, sản xuất sản phẩm, bao bì, tem nhãn, lên kệ sản phẩm

- Tham gia vào khâu xây dựng kế hoạch truyền thông sản phẩm: Xây dựng product portfolio, nội dung truyền thông sản phẩm.

- Tham gia vào khâu xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu.

- Xây dựng các kênh bán hàng: Website, Etsy, Shopee, Tiktokshop.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, marketing

Tiếng Anh tốt

Yêu thích các sản phẩm nội thất, ngoại thất, trang trí.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng thỏa thuận theo năng lực

Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn

Thưởng các ngày lễ, Tết

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin