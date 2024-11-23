Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân Cảng, phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Business Operation (Vận hành kinh doanh)

- Lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty

- Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty

- Trực tiếp chỉ đạo và gặp mặt các đối tác quan trọng của doanh nghiệp

- Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp

- Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất

- Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh

- Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược/điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh

- Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng trọng yếu công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, thương mại điện tử, các chuyên ngành về quản lý doanh nghiệp, CNTT, Tài chính - Ngân hàng

- Ưu tiên biết tiếng Trung

- Kinh nghiệm: Phải có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập thoả thuận (deal theo năng lực: Lương cứng + Hoa hồng)

– Hưởng các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN, nghĩ lễ tết... theo quy định của Bộ luật lao động.

– Hưởng lương tháng thứ 13

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

– Tham gia các buổi teambuilding, du lịch hàng năm.

– Được tham gia vào các CLB thể dục, thể thao,...vv.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

