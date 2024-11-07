Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Operation (Vận hành kinh doanh) Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
- Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4
Mô Tả Công Việc Business Operation (Vận hành kinh doanh) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án đa kênh.
- Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả thực hiện của các dự án
- Đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến lược hiện có nhằm tối ưu hóa hiệu suất.
- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động của dự án diễn ra đúng thời gian và chất lượng.
- Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến vận hành.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong môi trường F&B hoặc công ty về marketing, truyền thông.
- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ Barista, biết sử dụng Canva, làm các file Presentation
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng giao tiếp, diễn đạt hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc.
- Mức lương: (10.000.000 – 15.000.000) + thưởng dự án (tổng thu nhập 20.000.000 – 35.000.000đ)
- BHXH, lễ, tết, hiếu, hỉ.
- Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI