Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Business Operation (Vận hành kinh doanh)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Operation (Vận hành kinh doanh) Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4

Mô Tả Công Việc Business Operation (Vận hành kinh doanh) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án đa kênh.
- Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả thực hiện của các dự án
- Đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến lược hiện có nhằm tối ưu hóa hiệu suất.
- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động của dự án diễn ra đúng thời gian và chất lượng.
- Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến vận hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến F&B.
- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong môi trường F&B hoặc công ty về marketing, truyền thông.
- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ Barista, biết sử dụng Canva, làm các file Presentation
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng giao tiếp, diễn đạt hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.
- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc.
- Mức lương: (10.000.000 – 15.000.000) + thưởng dự án (tổng thu nhập 20.000.000 – 35.000.000đ)
- BHXH, lễ, tết, hiếu, hỉ.
- Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, Đường số 02, Khu Dân Cư Kim Sơn-Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

