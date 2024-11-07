Tuyển Business Operation (Vận hành kinh doanh) CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4

Mô Tả Công Việc Business Operation (Vận hành kinh doanh)

- Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án đa kênh.

- Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch.

- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả thực hiện của các dự án

- Đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến lược hiện có nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo mọi hoạt động của dự án diễn ra đúng thời gian và chất lượng.

- Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến F&B.

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong môi trường F&B hoặc công ty về marketing, truyền thông.

- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ Barista, biết sử dụng Canva, làm các file Presentation

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng giao tiếp, diễn đạt hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc.

- Mức lương: (10.000.000 – 15.000.000) + thưởng dự án (tổng thu nhập 20.000.000 – 35.000.000đ)

- BHXH, lễ, tết, hiếu, hỉ.

- Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

