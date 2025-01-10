Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD

Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Techcombank

Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại Techcombank

Mức lương
900 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Yên Bái, Vietnam, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương 900 - 2,500 USD

Mục tiêu
Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm cung cấp các phương án bảo vệ, an toàn tài chính tốt nhất tới Khách hàng sử dụng sản phẩm Bảo hiểm và làm gia tăng sự gắn kết bền chặt giữa Khách hàng và Techcombank
Mô tả công việc
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính và chính sách/mục đích phúc lợi của khách hàng.
- Phối hợp cùng với Chuyên viên khách hàng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp phát hiện ra các nhu cầu của khách hàng và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc khách hàng
- Hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thiết Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Là đầu mối đầu chính hỗ trợ khách hàng khi khách hàng phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, tư vấn, vướng mắc về bảo hiểm
- Được hỗ trợ, giới thiệu Khách hàng từ nguồn khách hàng của Ngân hàng

Với Mức Lương 900 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Techcombank

Techcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

