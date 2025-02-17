Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các khu vực:

1. Bình Thuận

2. Gia Lai, Kon Tum

• Quản lý hoạt động quảng bá:

- Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện các hoạt động quảng bá trên khu vực phụ trách. Báo cáo kết quả hoạt động.

- Lập kế hoạch và tổ chức các buổi họp mặt nông dân, đại lý để quảng bá sản phẩm.

• Phát triển kinh doanh:

- Dự báo nhu cầu, thỏa thuận với đại lý về số lượng hàng hóa, lập kế hoạch bán hàng, theo dõi tiến độ hoạt động kinh doanh, hoàn thành báo cáo hàng tháng.

- Duy trì tăng trưởng kinh doanh, đảm bảo hàng sẵn có cho đại lý và nông dân.

• Tìm hiểu thông tin thị trường:

- Thường xuyên viếng thăm đại lý, nông dân và nhân viên kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu thị trường và xu hướng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạch định kinh doanh.

- Nắm bắt định vị của đối thủ cạnh tranh và hiệu quả sản phẩm hiện tại của họ cũng như sản phẩm đang phát triển.