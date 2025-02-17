Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tại BASF Vietnam Co., Ltd.
- Bình Thuận: Bình Thuận, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Với Mức Lương Thỏa thuận
BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các khu vực:
1. Bình Thuận
2. Gia Lai, Kon Tum
• Quản lý hoạt động quảng bá:
- Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện các hoạt động quảng bá trên khu vực phụ trách. Báo cáo kết quả hoạt động.
- Lập kế hoạch và tổ chức các buổi họp mặt nông dân, đại lý để quảng bá sản phẩm.
• Phát triển kinh doanh:
- Dự báo nhu cầu, thỏa thuận với đại lý về số lượng hàng hóa, lập kế hoạch bán hàng, theo dõi tiến độ hoạt động kinh doanh, hoàn thành báo cáo hàng tháng.
- Duy trì tăng trưởng kinh doanh, đảm bảo hàng sẵn có cho đại lý và nông dân.
• Tìm hiểu thông tin thị trường:
- Thường xuyên viếng thăm đại lý, nông dân và nhân viên kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu thị trường và xu hướng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạch định kinh doanh.
- Nắm bắt định vị của đối thủ cạnh tranh và hiệu quả sản phẩm hiện tại của họ cũng như sản phẩm đang phát triển.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BASF Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASF Vietnam Co., Ltd.
