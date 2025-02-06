Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

***We are looking for GSD practitioners who have experience with GSD in sewing industry, so please apply for this position if you can meet any of below preferred conditions.

Even if applicants don't have direct experience in GSD, we are willing to give you a chance to learn GSD if you are qualified for this position

***Job Description

• Analyze Garments (Down Jacket, Seam Sealing, Vest, Pants, Shorts) by GSD with sample or Operation Videos

• Phân tích GSD cho các loại sản phẩm (Hàng lông, dán, áo vest, quần, quàn short) hoặc video vận hành

• Enforce the maximum utilization of the General Sewing Data (GSD) and Ensure accuracy of the System Data

• Thực thi việc sử dụng tối đa Dữ liệu may chung (GSD) và Đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu hệ thống

• Cooperate with HQ and Factory IE team to collect operation/Feature data on GSD System

***Mô tả công việc

• Phối hợp với công ty mẹ và bộ phận IE ở nhà máy để thu thập dữ liệu vận hành/Tính năng trên Hệ thống GSD

• Conduct activitíe for operation improvement