Công việc Hóa học / Sinh học

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hóa học đang ngày càng gia tăng vì sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và môi trường. Do đó, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này cũng rộng mở với người lao động với mức lương khá ổn định dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Hóa học / Sinh học

Ngành Hóa học/Sinh học là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam, chiếm vị trí chủ lực trong quá trình phát triển của công nghệ sản xuất nước nhà. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hóa học / Sinh học đang tăng mạnh do sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và môi trường. Hiện tại, có tới vài trăm tin tuyển dụng ngành này mỗi tháng cho nhiều vị trí khác nhau.

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng liên tục đầu tư vào các dự án mới trong Hóa học/Sinh học. Chính tình hình ổn định về chính trị và cơ sở hạ tầng cùng với nhân lực trình độ cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Đồng Nai… khiến cho lĩnh vực này càng có tiềm năng phát triển.

Theo phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tỉ lệ việc làm của các sinh viên ngành Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa qua rất khả thi. Cụ thể, trong khảo sát việc làm năm 2023, trên 80% sinh viên thuộc ngành này có việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Điều này khẳng định cơ hội việc làm Hóa học / Sinh học khá rộng mở với các sinh viên thuộc chuyên ngành.

Việc làm Hóa học đang có nhu cầu cao với nhiều vị trí công việc

Hiện tại, xu hướng phát triển của việc làm Hóa học / Sinh học sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới vì nó liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống như quần áo, thực phẩm, nước uống, thuốc men… Đó cũng là lý do vì sao ngành này có tỷ lệ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường gần như bằng 0.

2. Mức lương trung bình việc làm Hóa học / Sinh học

Mức lương của việc làm Hóa học / Sinh học thuộc hàng top 5 trong 10 ngành nghề có mức lương cao nhất hiện nay. Các nhà tuyển dụng sẽ đưa ra mức lương khác nhau tùy thuộc vào nơi làm việc, vị trí ứng tuyển, trình độ và năng lực chuyên môn. Dưới đây là mức lương trung bình của một số công việc thuộc lĩnh vực Hóa học / Sinh học:

Công việc Mức lương (VNĐ/tháng) Nhà hóa học 8.000.000 - 13.000.000 Nhà sinh học 8.000.000 - 13.000.000 Kỹ sư hóa học 18.800.000 - 21.000.000 Công nghệ thực phẩm 15.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên R&D 20.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên QC 20.000.000 - 25.000.000 Nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học 10.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên phòng thí nghiệm/Lab 10.000.000 - 14.000.000

3. Tuyển dụng việc làm Hóa học / Sinh học hiện nay

Nhu cầu cao và cơ hội việc làm lớn khiến ngành Hoá học/Sinh học ngày càng trở nên hot tại các trường đại học đã giúp các bạn sinh viên học chuyên ngành này có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và chuyên sâu hơn. Sau khi ra trường, những cử nhân ngành Hóa học/Sinh học không thiếu việc làm và có nhiều sự phát triển tại các doanh nghiệp. Dưới đây là những việc làm Hóa học, Sinh học tuyển dụng nhiều hiện nay:

3.1. Nhà hóa học

Công việc của một nhà hóa học là nghiên cứu, phát minh, chế biến các chất hóa học, tạo ra các phản ứng hóa học tìm ra chất mới, chế biến chúng để tạo ra các sản phẩm mới phục vụ cho ngành hóa học. Môi trường làm việc chủ yếu của các nhà hóa học là trong phòng thí nghiệm - nơi phục vụ cho quá trình nghiên cứu chất hóa học.

Một nhà hóa học cần có những kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hóa học. Trình độ của các nhà hóa học phải ở mức tốt nghiệp Đại học trở lên và có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ hóa học. Hơn thế, các nhà hóa học cần có kỹ năng tính toán, quan sát đặc biệt là sự kiên trì trong quá trình làm thí nghiệm vì đây là công việc yêu cầu tính chính xác cao, tránh các sai số. Vì sự biến động của sức khỏe toàn cầu như tình trạng kháng thuốc, dịch bệnh nên tiềm năng phát triển ngành hóa học rất phát triển. Mức lương của các nhà hóa học khởi điểm thường là từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Nhà sinh học

Nhà sinh học là những người chuyên nghiên cứu về nghiên cứu những sinh vật sống. Công việc của họ là thu thập các mẫu sinh học, phân tích dữ liệu để tìm hiểu sự tương tác, ảnh hưởng. Do đó, các nhà sinh học cũng giống như các nhà hóa học cần có kỹ năng quan sát, tính toán.

Một nhà sinh học cần có những kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Sinh học, thường tốt nghiệp các trường Đại học đào tạo chuyên ngành có liên quan. Tiềm năng phát triển của ngành này khá tốt vì bối cảnh sức khỏe toàn cầu đang biến động nghiêm trọng, trong đó phải kể đến tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, mức lương của các nhà hóa học khởi điểm ban đầu không quá cao thường dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Kỹ sư hóa học

Không thiên về nghiên cứu như nhà hóa học, việc làm kỹ sư hóa học liên quan nhiều đến lĩnh vực khoa học công nghệ. Họ là những kỹ sư nghiên cứu, sản xuất và vận hành kiến thức, kỹ thuật để tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống xã hội.

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực Hóa học/Sinh học thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm

Kỹ sư hóa học có vai trò cầu nối giúp hiện thực hóa những công trình ở trong phòng thí nghiệm đưa ra ngoài đời thực. Họ là người trực tiếp tham gia sáng chế, ứng dụng sản phẩm vào công việc sản xuất. Các kỹ sư hóa học sẽ lên ý tưởng thiết kế, bố trí trang thiết bị, tính toán chi phí sản xuất. Hiện tại, kỹ sư hóa học được cho là ngành nghề có tỷ lệ thất nghiệp gần như bằng 0 và ngày càng có tiềm năng phát triển trong tương lai. Mức thu nhập của ngành này cũng khá cao và thường dao động từ 18.800.000 - 21.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Kỹ sư công nghệ thực phẩm

Kỹ sư công nghệ thực phẩm là người làm công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm khi chế biến, phát triển sản phẩm… Họ cũng chịu trách nhiệm thiết kế, lắp đặt và tổ chức quản lý, vận hành dây chuyền trong quá trình sản xuất… Những người làm lĩnh vực này cần có hiểu biết về hóa học, hóa sinh của các thành phần thực phẩm nên cần phải được đào tạo đúng chuyên ngành.

Những người làm kỹ sư công nghệ thực phẩm yêu cầu phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chuyên sâu về hóa học, sinh học, an toàn thực phẩm. Họ cần có khả năng vận dụng công nghệ vào chế biến sản phẩm, khả năng tuy duy và phân tích.

Hiện nay, nhu cầu của thị trường về sự tinh vi trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia có kiến thức, tay nghề cao. Do đó, kỹ sư công nghệ thực phẩm trở thành ngành hot với mức thu nhập 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Chuyên viên R&D

Chuyên viên R&D hay chuyên viên phát triển sản phẩm là người có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, cho ra đời tính năng mới cho sản phẩm, cải tiến nhằm tối ưu chi phí và đạt hiệu quả sản xuất. Họ sẽ làm việc trực tiếp với các phòng như marketing, sales, thiết kế, kế toán, tài chính…

Những người làm chuyên viên phát triển sản phẩm cần có sự am hiểu xu thế thị trường để đưa ra các ý tưởng phát triển sản phẩm hợp với xu thế và nhu cầu của khách hàng. Vì làm việc với nhiều phòng ban nên chuyên viên R&D đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp tốt, điều phối và phối hợp công việc nhịp nhàng. Khá nhiều công ty, tập đoàn lớn liên tục đưa ra các thiết kế, các sản phẩm mới để ra mắt thị trường nên nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phát triển sản phẩm luôn mở rộng với mức thu nhập ưu ái từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng

3.6. Chuyên viên QC

Chuyên viên QC (Quality Control) là người kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các nhà máy hay trong các doanh nghiệp sản xuất. Công việc của họ là kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm/dịch vụ khi đã hoàn thành sản phẩm và phải đảm bảo chất lượng thành phẩm này theo đúng các tiêu chuẩn đã đặt ra trước đó.

Các chuyên viên QC cần nắm rõ các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để có thể đo lường, đánh giá và kiểm tra sản phẩm liên quan đến chất lượng. Họ cũng cần hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ, có kiến thức về thống kê cũng như các tiêu chuẩn chất lượng. Khả năng quan sát và phân tích cũng là yếu tố cần thiết của một chuyên viên QC. Hiện tại, công việc này đang phát triển khá mạnh mẽ vì các doanh nghiệp tổ chức liên tục cho ra sản phẩm. Mức thu nhập của chuyên viên QC cũng ổn định và khá cao dao động từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.7. Nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học

Nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học là những người hỗ trợ quá trình bán hàng. Quá trình này bao gồm trước, trong và sau khi bán hàng. Các nhân viên ứng dụng sẽ phải tham gia trực tiếp vào giai đoạn Trước và Sau bán hàng.

Những người làm ứng dụng công nghệ sinh học cần có đam mê với ngành, có tư duy logic. Họ cũng cần trau dồi kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ và giao tiếp. Một nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học cần học cách hướng dẫn khách hàng và tự thử các ứng dụng của sản phẩm. Tại Việt Nam, ngành này đang phát triển khá tốt, nhu cầu nhân lực trong tương lai dự báo là rất lớn. Mức lương của nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học ổn định và duy trì từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

3.8. Chuyên viên phòng thí nghiệm/Lab

Chuyên viên phòng thí nghiệm/Lab thường làm việc trong phòng thí nghiệm, làm nhiệm vụ hỗ trợ mọi người thực hiện thí nghiệm nghiên cứu, khoa học và phát triển trong lĩnh vực y tế, hóa chất và giáo dục. Họ cũng là người vận hành, bảo quản và cung cấp các trang thiết bị cho nhà khoa học hay người thực hiện thí nghiệm.

Những chuyên viên phòng thí nghiệm cần có kỹ năng vận hành để xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc. Họ cũng cần có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả. Việc trang bị kỹ năng tốt sẽ giúp cho các chuyên viên phòng thí nghiệm xử lý mọi chuyện trong phòng thí nghiệm hiệu quả nhất.

Hiện tại, công việc chuyên viên phòng thí nghiệm đang là một sự chọn lựa nghề nghiệp tuyệt vời cho các ứng viên vì nguồn nhân lực cho lĩnh vực này hiện còn khan hiếm. Do đó, mức lương của một chuyên viên phòng thí nghiệm khá ổn định thường dao động từ 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng với nhiều đãi ngộ lớn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Hóa học / Sinh học nhiều nhất

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… có cơ sở hạ tầng ổn định cùng với nhân lực trình độ cao khiến cho việc làm Hóa học / Sinh học phát triển mạnh. Nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy phục vụ cho lĩnh vực này được mở rộng tại các khu công nghiệp địa phương.

4.1. Việc làm Hóa học / Sinh học tại TP. HCM

TP. HCM là thành phố lớn với cơ sở hạ tầng tốt, nhiều trung tâm nghiên cứu, nhiều phòng thí nghiệm tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức và Bình Chánh… phục vụ cho quá trình làm việc của những nhà hóa học, nhà sinh học hay các kỹ sư hóa học… Nhu cầu tuyển dụng công việc này tại TP. HCM luôn rất cao và tăng trưởng mỗi năm. Tính cạnh tranh của việc làm hóa học tại trung tâm thành phố thấp vì đây là lĩnh vực hot, có tỷ lệ thất nghiệp. Mức thu nhập của các ngành nghề thuộc việc làm Hóa học / Sinh học ổn định dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Việc làm Hóa học / Sinh học tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp trọng điểm tại phía Bắc trong đó phải kể đến KCN Yên Phong 2, KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, KCN Thuận Thành… Một số công ty trong khu công của chế biến thực phẩm, nông sản nên nhu cầu tuyển dụng kỹ sư công nghệ thực phẩm, chuyên viên QC (quản lý chất lượng) tăng trưởng mạnh với mức dao động từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.4. Việc làm Hóa học / Sinh học tại Hà Nội

Cũng giống như TP. HCM, Hà Nội là thủ đô với cơ sở hạ tầng tốt, các trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp phân bổ khá nhiều tại một số quận như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân và Long Biên. Các phòng thí nghiệm tại Hà Nội chuyên nghiên cứu tình hình dịch bệnh, kháng thuốc, ô nhiễm môi trường hay an toàn thực phẩm được mở rộng. Nhu cầu tuyển các nhà hóa học, nhà sinh học, kỹ sư hóa học tại thủ độ tăng theo các năm. Tính cạnh tranh của ngành nghề này khá thấp và mức lương cũng ổn định từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

4.5. Việc làm Hóa học / Sinh học tại Đồng Nai

Đồng Nai sở hữu nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam, với 6 khu công nghiệp đang hoạt động tương đối ổn định cùng hơn 450 doanh nghiệp thuê đất để sản xuất kinh doanh. Ngoài dệt may, cơ khí, các khu công nghiệp này còn bao gồm ngành chế biến thực phẩm. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai cho vị trí kỹ sư công nghệ thực phẩm, chuyên viên QC tăng cao. Mức lương của công việc này trong khu vực ở ngưỡng ổn định từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

4.6. Việc làm Hóa học / Sinh học tại Bình Dương

Giống với Đồng Nai và Bắc Ninh, việc làm Hóa học / Sinh học phát triển khá tốt tại Bình Dương nhờ có các khu công nghiệp. Những công ty thuộc khu công nghiệp của tỉnh chuyên sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm, thuộc da; các ngành sản xuất có công đoạn giặt tẩy; sản xuất hóa chất như sản xuất hóa chất cơ bản như sản xuất pin-ắc quy, nhuộm, chất tẩy rửa… khiến cho nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học, chuyên viên QC, nhân viên ứng dụng công nghệ sinh học, chuyên viên phòng thí nghiệm tăng cao. Vì nhu cầu tăng kéo theo cơ hội việc làm Hóa học / Sinh học phát triển với mức lương mà nhiều người ao ước.

Tại các khu công nghiệp của các thành phố lớn có nhiều phòng thí nghiệm dành cho nhân viên Hóa học/Sinh học

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hóa học / Sinh học

Việc làm Hóa học / Sinh học là ngành thiên về nghiên cứu nhưng các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu đặc biệt đối với các ứng viên ứng tuyển vào công việc này. Dưới đây là một số tiêu chí mà các doanh nghiệp lựa chọn đưa ra cho các ứng viên:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trong ngành Hóa học/Sinh học, kỹ sư hóa học, kỹ sư công nghệ sinh học, hóa phân tích, môi trường, hóa sinh… Một số công việc đòi hỏi bằng Kỹ sư chuyên nghiệp do nhà nước cấp sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện nhất định.

Có khả năng vận hành một số máy móc hiện đại liên quan đến Hóa học/Sinh học như máy ICP-MS.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng.

Có khả năng đọc được một số tài liệu tiếng Anh.

Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, thống kê…

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng luôn dành sự ưu ái với các ứng viên có khả năng giao tiếp, nắm bắt cùng với kỹ năng làm việc nhóm. Các ứng viên có thể thích ứng với môi trường làm việc sẽ mang lại hiệu quả công việc cao hơn những người làm việc đơn lẻ và thiếu tinh thần hợp tác.

6. Những khó khăn trong ngành việc làm Hóa học / Sinh học

Ngành việc làm Hóa học / Sinh học hiện có nhiều cơ hội phát triển với thị trường rộng mở. Tỷ lệ thất nghiệp của ngành này khá thấp. Tuy nhiên, đây là ngành học khó và không có nhiều sinh viên muốn theo học ngành này. Hơn thế, nơi làm việc thường xuyên phải ở những địa điểm như các khu công nghiệp, nhà máy, viện nghiên cứu tại địa phương, nhiều bạn trẻ e ngại chuyện di chuyển. Do đó, sự thiếu hụt lao động việc làm Hóa học / Sinh học khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.

Đặc biệt, các nhân viên làm việc thuộc lĩnh vực Hóa học/Sinh học sẽ phải đối đầu với với rủi ro đặc biệt liên quan đến sức khỏe lao động. Làm việc trong môi trường hóa chất, phải tiếp xúc với nhiều chất hóa học độc hại khiến nhiều lao động mắc phải bệnh hiểm nghèo nếu xử lý không đúng cách. Do đó, các nhân viên cần được đào tạo và hướng dẫn cách sử dụng đồ bảo hộ và biện pháp an toàn lao động.

Trong quá trình sản xuất và sử dụng các chất hóa học, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà còn liên quan đến quy trình sản xuất, vận hành trong toàn bộ máy. Điều này đòi hỏi sự chủ động của các nhân viên việc làm Hóa học / Sinh học trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, giám sát liên tục.

Ngoài ra, lao động việc làm Hóa học / Sinh học phải đối mặt với thời gian nhiều giờ liên tục trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Điều này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống thường nhật. Do đó, không nhiều người muốn chọn một công việc vừa độc hại vừa mất nhiều thời gian như vậy.

Nhìn chung, việc làm Hóa học / Sinh học là ngành học khá hot hiện nay với nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm lớn. Mức lương của các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này ổn định tùy thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, vì là ngành học liên quan nhiều đến hóa chất độc hại nên không nhiều sinh viên lựa chọn ngành học này, cũng không nhiều lao động muốn gắn bó với nghề lâu.