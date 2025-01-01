Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư hóa học

-

Có 19 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Seojin Auto
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Seojin Auto
Hạn nộp: 06/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Hạn nộp: 04/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kỹ sư hóa học Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 13/11/2024
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Hạn nộp: 14/11/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Hạn nộp: 12/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Class Paint Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Class Paint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
Công ty TNHH Class Paint Việt Nam
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/11/2024
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học đang tăng mạnh với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến và nghiên cứu đang tìm kiếm ứng viên có chuyên môn hóa học vững vàng và tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng cho vị trí này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hóa học

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học tại Việt Nam có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hóa chất, sản xuất dược phẩm, các doanh nghiệp lớn nhỏ đang tìm kiếm nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu đổi mới và cải tiến công nghệ. Theo thống kê, số lượng việc làm trong lĩnh vực hóa học dự kiến tăng khoảng 10-15% mỗi năm, phản ánh sức hút của ngành trong thị trường lao động.

Kỹ sư hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế quy trình sản xuất, nghiên cứu vật liệu mới và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Ngoài các nhà máy sản xuất hóa chất, họ còn làm việc trong lĩnh vực liên quan đến năng lượng sạch, tái chế chất thải và bảo vệ môi trường.

Cơ hội nghề nghiệp cho kỹ sư hóa học vô cùng triển vọng, với môi trường làm việc trải rộng từ nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm đến dự án nghiên cứu và phát triển. Họ có thể tham gia vào ngành công nghiệp như dầu khí, dược phẩm, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo và quản lý chất thải. Đặc biệt, sự gia tăng các dự án liên quan đến công nghệ xanh và phát triển bền vững càng tạo thêm nhiều vị trí việc làm hấp dẫn cho ngành này.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Hóa học tại Việt Nam nhờ sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp hóa chất
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Hóa học tại Việt Nam nhờ sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp hóa chất

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư hóa học

Thu nhập trung bình của kỹ sư hóa học tại Việt Nam dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Dưới đây là bảng lương cụ thể cho vị trí kỹ sư hóa học dựa trên kinh nghiệm làm việc:

Việc làm kỹ sư hóa học

Mức lương dao động ( VNĐ/tháng)

Kỹ sư hóa học

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư hóa học

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 18.000.000

Kỹ sư hóa học

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư hóa học

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 trở lên

Mức lương thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô và chính sách của doanh nghiệp, cũng như kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Các doanh nghiệp lớn với chính sách đãi ngộ tốt thường đưa ra mức lương hấp dẫn hơn, trong khi các công ty nhỏ có thể tập trung vào việc phát triển dài hạn cho nhân viên. Bên cạnh đó, ứng viên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn vững vàng thường nhận được mức lương cao hơn so với những người mới bắt đầu sự nghiệp.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư hóa học

Kỹ sư hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ sản xuất hóa chất đến nghiên cứu vật liệu mới, với mục tiêu cải tiến quy trình và phát triển bền vững. Dưới đây là những công việc chính mà vị trí kỹ sư hóa học phải thực hiện:

  • Thiết kế và tối ưu hóa quy trình sản xuất: Phân tích và xây dựng quy trình hóa học, đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

  • Giám sát và vận hành thiết bị: Đảm bảo hệ thống và thiết bị hoạt động đúng quy chuẩn kỹ thuật, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm, thử nghiệm hợp chất mới hoặc cải tiến chất lượng sản phẩm hiện tại.

  • Đảm bảo tuân thủ quy định an toàn và môi trường: Theo dõi và thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

  • Hỗ trợ quản lý và đào tạo nhân viên: Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ đội ngũ vận hành và đào tạo nhân viên mới về quy trình và thiết bị.

Kỹ sư hóa học có nhiệm vụ sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp hóa chất
Kỹ sư hóa học có nhiệm vụ sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp hóa chất

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư hóa học

Để trở thành một kỹ sư hóa học, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí chuyên môn và kỹ năng nhất định nhằm thực hiện tốt công việc. Dưới đây là những tiêu chí chính mà doanh nghiệp thường tìm kiếm ở một kỹ sư hóa học:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn trong các chuyên ngành liên quan như hóa học, kỹ thuật hóa học, công nghệ hóa học hoặc hóa dầu.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng đánh giá, phân tích các thách thức kỹ thuật và đưa ra giải pháp hiệu quả, đặc biệt trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.

  • Kiến thức về công nghệ và phần mềm: Am hiểu các công cụ thiết kế, mô phỏng hoặc phần mềm chuyên ngành như MATLAB, AutoCAD, Aspen Plus.

  • Kỹ năng giao tiếp: Biết cách trình bày rõ ràng ý tưởng, báo cáo kỹ thuật và làm việc hiệu quả trong đội nhóm đa ngành.

  • Hiểu biết về an toàn và môi trường: Có kiến thức sâu về các quy định an toàn lao động, tiêu chuẩn môi trường và khả năng áp dụng vào công việc thực tế.

Vị trí kỹ sư Hóa học yêu cầu ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn vững vàng
Vị trí kỹ sư Hóa học yêu cầu ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn vững vàng

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư hóa học nhiều

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học tập trung chủ yếu tại các khu vực có nền công nghiệp phát triển. Những địa phương này không chỉ có khu công nghiệp lớn mà còn là trung tâm của các dự án nghiên cứu và sản xuất hóa học, tạo nên cơ hội việc làm hấp dẫn.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư hóa học Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn nhất cả nước, với nhiều nhà máy và doanh nghiệp sản xuất hóa chất, dược phẩm. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học tại đây xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của khu công nghiệp phía Bắc và các viện nghiên cứu đặt trụ sở tại thủ đô.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư hóa học TP. HCM: Nơi đây là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, với mạng lưới khu công nghiệp và nhà máy sản xuất đa dạng. Đặc biệt, ngành hóa học tại TP. HCM đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, nhựa và hóa chất công nghiệp, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học không ngừng gia tăng.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư hóa học Đà Nẵng: Đà Nẵng đang phát triển thành một trung tâm công nghiệp mới ở miền Trung, với nhiều dự án liên quan đến hóa chất và công nghệ cao. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học tại đây đến từ sự gia tăng các dự án công nghiệp xanh và nỗ lực phát triển bền vững.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư hóa học Hải Phòng: Với vị trí chiến lược và hệ thống cảng biển lớn, Hải Phòng là trung tâm công nghiệp quan trọng ở miền Bắc. Ngành hóa học tại đây tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất phân bón, hóa chất cơ bản và vật liệu xây dựng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư hóa học.

Các khu vực với nền công nghiệp phát triển có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học cao
Các khu vực với nền công nghiệp phát triển có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học cao

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước như Quảng Ninh, Bình Dương, Quảng Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp và công nghệ cao, tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học. Những khu vực này tiếp tục thu hút đầu tư vào những dự án sản xuất, nghiên cứu và phát triển, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vị trí việc làm kỹ sư hóa học.

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư hóa học

Các công ty và tập đoàn lớn thường xuyên tuyển dụng kỹ sư hóa học, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và nghiên cứu. Những công ty này không chỉ yêu cầu ứng viên có chuyên môn vững vàng mà còn tìm kiếm những người có khả năng sáng tạo, cải tiến quy trình và tối ưu hóa hiệu suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Công ty/tập đoàn

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Unilever

Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Website: https://www.unilever.com.vn/

  • Hotline: (028) 54135686

VinFast

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  • Website: https://vinfast.vn/

  • Hotline: 1900 23 23 89

P&G

Tầng 11 Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Website: https://us.pg.com/

  • Hotline: (024) 6680 5588

7. Trường đào tạo ngành kỹ thuật hóa học uy tín nhất tại Việt Nam

Các trường đào tạo ngành kỹ thuật hóa học uy tín tại Việt Nam luôn chú trọng đến việc cung cấp kiến thức chuyên sâu kết hợp với thực hành, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên. Những trường này không chỉ trang bị kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng thực tế, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập vào thị trường lao động

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hóa học

A00, A01

24.38

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Kỹ thuật hóa học (Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng Tiếng Anh)

A00, B00, D07

64.68

50.800.000 VNĐ/năm

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hóa học

A00, D07

23.05

28.700.000 VNĐ/năm

Hải Phòng

Đại học Hàng Hải Việt Nam

Kỹ thuật công Hóa học

A00, A01, D01, D07

20.5

20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm
Các trường đào tạo ngành kỹ thuật Hóa học tại Việt Nam cung cấp chương trình giảng dạy uy tín và chất lượng
Các trường đào tạo ngành kỹ thuật Hóa học tại Việt Nam cung cấp chương trình giảng dạy uy tín và chất lượng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hóa học tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến và nghiên cứu. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, việc làm kỹ sư hóa học mở ra cơ hội nghề nghiệp triển vọng cho những ai có đam mê và chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực này.