Tuyển Hóa học / Sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 10, đường số 26 KCN Vsip II - A, xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ pha chế mẫu thuốc theo hồ sơ nghiên cứu từ giai đoạn: chuẩn bị nguyên liệu, cân nguyên liệu, pha chế, định hình, đóng gói...

- Trực tiếp vận hành các máy móc, thiết bị như trộn cao tốc, sấy tầng sôi, máy dập viên, máy bao phim, máy ép vỉ, thiết bị IPC ...

- Vệ sinh dụng cụ, máy móc thiết bị nghiên cứu. Ghi chép nhật ký.

- Vệ sinh phòng sau khi pha chế mẫu thuốc. Ghi chép nhật ký.

- Bảo quản dụng cụ pha chế. Bảo quản chày cối, khuôn mẫu, các phụ tùng khác.

- Ghi chép nhật ký theo dõi môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, chênh áp).

- Hỗ trợ công việc khác khi có yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi 22 tuổi trở lên sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành dược

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngành Dược phẩm

- Chịu khó, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi đến phỏng vấn

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH; khám sức khỏe định kỳ theo quy định

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin