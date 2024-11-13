Tuyển Hóa học / Sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: 95 - 95/1A Trưng Nữ Vương, TP Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc

Chuẩn bị hàng hóa xuất đi cho khách hàng: Kiểm đếm đúng chủng loại, số lượng và thông tin giao hàng từ phòng Kinh doanh

Sắp xếp hàng hóa trong kho lên kệ theo phân khu riêng biệt, đảm bảo giữ gìn vệ sinh kho Vaccine luôn gọn hàng sạch sẽ, tiến hành làm vệ sinh đinh kỳ theo kế hoạch.

Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản trong kho.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

Tham gia xây dựng quy trình vận hành kho để đạt hiệu quả tối ưu.

Thời gian làm việc: xoay ca từ Thứ 2 - Chủ Nhật

Ca 1: 7H30 - 17H

Ca 2: 8H30 - 18H

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm vị trí tương đương

Cẩn thận, Trung thực

Sử dụng máy tính thành thạo

Hiểu biết về quy trình vận hành kho, hàng hóa, vật tư kho, đặc biệt là về dược phẩm/Vaccine là lợi thế

Quyền Lợi

THU NHẬP HẤP DẪN

Mức lương thưởng cạnh tranh và nhiều loại phụ cấp khác nhau cùng thưởng tháng lương 13 hoặc nhiều hơn tuỳ theo sự phát triển kinh doanh tăng trưởng hằng năm

Tăng lương, thưởng định kỳ theo thâm niên

Nhiều chương trình nội bộ kèm phần thưởng hiện kim xứng đáng

ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI

Nhiều chương trình nội bộ ý nghĩa như đào tạo và thi đua nâng cao kĩ năng, hội thao FRT, ngày hội gia đình, chi thưởng ngày lễ, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, cuộc thi vẽ tranh và trao học bổng cho con em CBNV...

Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...

Hỗ trợ cho CBNV khi cha mẹ mất, thăm hỏi CBNV ốm đau, nằm viện

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các phúc lợi nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, kết hôn, sinh con...

Cách Thức Ứng Tuyển

