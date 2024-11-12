Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Tham gia tổ chức hướng dẫn/ triển khai lập kế hoạch ngắn-trung-dài hạn của Bệnh viện (bao gồm Kế hoạch Vận hành và Kế hoạch Hoạt động Chuyên môn), đảm bảo có tính kết nối, khoa học, khả thi và gắn với định hướng, chiến lược phát triển của bệnh viện.

Tổ chức/ Tham gia triển khai xây dựng, đánh giá tuân thủ Quy trình kỹ thuật chuyên môn (bao gồm Kỹ thuật mới)

Tổ chức xây dựng danh mục kỹ thuật chuyên môn, xin phê duyệt của BYT; duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn mới của các chuyên khoa theo quy định của BYT

Tham gia quy trình cấp/ tái cấp đặc quyền y tế cho bác sĩ (bao gồm các trường hợp thu hẹp/ giữ nguyên/ mở rộng đặc quyền) đảm bảo ĐQYT của bác sỹ cập nhật, được tái cấp kịp thời, nội dung theo quy định và được cập nhật tại các khu vực bác sĩ hoạt động (sử dụng data room)

Kiểm soát hoạt động chuyên môn của bệnh viện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, chính sách, quy định và quy trình nội bộ

Quản lý công tác thống kê, phân tích số liệu chuyên môn để báo cáo BLĐ

Kiểm soát chất lượng chuyên môn thông qua bộ chỉ số chất lượng của Bệnh viện và của Khoa/ Phòng; tổ chức thực hiện công tác đánh giá chất lượng chuyên môn

Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế và vận hành chuyên môn bao gồm sắp xếp điều động nguồn lực chuyên môn

Tổ chức triển khai công tác thanh tra chuyên môn và triển khai các hoạt động khắc phục tồn tại sau thanh tra chuyên môn

Các công việc khác theo phân công của CBLĐ có thẩm quyền

Ưu tiên ứng vitốt nghiệp Đại học Y khoa/ Chuyên ngành Y tế công cộng

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc

Ưu tiên có chứng chỉ/ bằng cấp về Quản lý bệnh viện / Quản lý chất lượng bệnh viện

Tinh thần kỷ luật cao, nghiêm túc trong tư duy và nhận thức; công bằng, quyết liệt đấu tránh với những hành vi không phù hợp văn hóa

Tinh thần dịch vụ, giải quyết nhanh, dứt điểm các vướng mắc cho đồng nghiệp, đối tác, khách hàng

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin, dựa vào bằng chứng để đưa ra đề xuất/ giải pháp/ quyết định, kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, email, các công cụ quản trị hiệu quả

Thu nhập hấp dẫn; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

