Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN - 27.1, KCN Thuận Thành II, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh., Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến sản phẩm mới.

Hỗ trợ nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm và nguyên liệu.

Tham gia thiết kế chi tiết và cải tiến sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, ngành dược.

Sử dụng được các phần mềm thiết kế: Auto Cad, 3D.

Biết sử dụng căn bản tin học văn phòng (Power Point, Email, Word, Excel).

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được hứng dẫn, đào tạo bài bản, chi tiết từng nghiệp vụ, công nghệ phục vụ công việc.

Hỗ trợ 2.000.000 - 4.000.000 vnđ/tháng + cơm trưa + vé xe.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

