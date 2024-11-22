Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 - 21 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Làm các loại phục hình răng.

Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất .... phục hình răng.

Phát hiện và sửa chữa được những hỏng hóc nhỏ trang thiết bị phục hình răng.

Thường xuyên trao đổi chuyên môn, kỹ thuật với bác sĩ RHM, trợ tá nha khoa để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 2 năm trở lên

Có kinh nghiệm về Ceramics (mài chỉnh sườn, đắp mài sứ), kỹ thuật cơ bản trong lab.

Có khả năng giao tiếp – đọc tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực ứng viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc ổn định.

Lễ tết được nghỉ theo lịch của phòng khám

Tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

Lương thưởng theo quy định công ty.

