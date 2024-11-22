Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hóa học / Sinh học Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17
- 19
- 21 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm các loại phục hình răng.
Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất .... phục hình răng.
Phát hiện và sửa chữa được những hỏng hóc nhỏ trang thiết bị phục hình răng.
Thường xuyên trao đổi chuyên môn, kỹ thuật với bác sĩ RHM, trợ tá nha khoa để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 2 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực ứng viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc ổn định.
Lễ tết được nghỉ theo lịch của phòng khám
Tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Lương thưởng theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
