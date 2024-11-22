Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Hóa học / Sinh học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hóa học / Sinh học Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17

- 19

- 21 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm các loại phục hình răng.
Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất .... phục hình răng.
Phát hiện và sửa chữa được những hỏng hóc nhỏ trang thiết bị phục hình răng.
Thường xuyên trao đổi chuyên môn, kỹ thuật với bác sĩ RHM, trợ tá nha khoa để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 2 năm trở lên
2 năm trở lên
Có kinh nghiệm về Ceramics (mài chỉnh sườn, đắp mài sứ), kỹ thuật cơ bản trong lab.
Có khả năng giao tiếp – đọc tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực ứng viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc ổn định.
Lễ tết được nghỉ theo lịch của phòng khám
Tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Lương thưởng theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 107B Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job255332
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Tuyển Tổng Đài Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Tuyển Nhân Viên Kiểm Nghiệm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG
Tuyển Nhân Viên Pha Chế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EBC GROUP
Tuyển Tổ Trưởng Sản Xuất thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH EBC GROUP
Hạn nộp: 19/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Tuyển Y Sĩ Đa Khoa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Tuyển Tổng Đài Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Tuyển Nhân Viên Kiểm Nghiệm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG
Tuyển Nhân Viên Pha Chế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EBC GROUP
Tuyển Tổ Trưởng Sản Xuất thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH EBC GROUP
Hạn nộp: 19/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Tuyển Y Sĩ Đa Khoa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất