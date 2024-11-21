Tuyển Hóa học / Sinh học Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Hóa học / Sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hóa học / Sinh học Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Số 346, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình sản xuất thuốc
Vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất thuốc
Thực hiện các công đoạn sản xuất như: cân, trộn nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, dán nhãn,...
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Ghi chép và báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày
Vệ sinh, bảo dưỡng máy móc thiết bị sau mỗi ca làm việc
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất dược phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên
Trình độ chuyên môn:
- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kinh nghiệm:
- Tuổi: không quá 35 tuổi.
- Tuổi:
- Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty
- Sức khỏe:
- Tính cách: thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
- Tính cách:

Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên
- Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty.
- Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc
- Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.
- Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm)
- Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng
- Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 346, Nguyễn Huệ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

