Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty TNHH Phương Linh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 19 Hoàng Nghiêu, P. Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức/ Tham gia triển khai xây dựng, đánh giá tuân thủ Quy trình kỹ thuật chuyên môn (bao gồm Kỹ thuật mới)

Tổ chức xây dựng danh mục kỹ thuật chuyên môn, xin phê duyệt của BYT; duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn mới của các chuyên khoa theo quy định của BYT

Nắm vững công văn nghị định của BYT, BHXH yêu cầu về khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, tránh xuất toán, từ chối thanh toán.

Tham gia quy trình cấp/ tái cấp đặc quyền y tế cho bác sĩ (bao gồm các trường hợp thu hẹp/ giữ nguyên/ mở rộng đặc quyền) đảm bảo ĐQYT của bác sỹ cập nhật, được tái cấp kịp thời, nội dung theo quy định và được cập nhật tại các khu vực bác sĩ hoạt động (sử dụng data room)

Kiểm soát hoạt động chuyên môn của bệnh viện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, chính sách, quy định và quy trình nội bộ

Kiểm soát chất lượng chuyên môn thông qua bộ chỉ số chất lượng của Bệnh viện và của Khoa/ Phòng; tổ chức thực hiện công tác đánh giá chất lượng chuyên môn

Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế và vận hành chuyên môn bao gồm sắp xếp điều động nguồn lực chuyên môn

Tổ chức triển khai công tác thanh tra chuyên môn và triển khai các hoạt động khắc phục tồn tại sau thanh tra chuyên môn

Các công việc khác theo phân công của CBLĐ có thẩm quyền

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Y khoa/ Chuyên ngành Y tế công cộng

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương

Ưu tiên có chứng chỉ/ bằng cấp về Quản lý bệnh viện / Quản lý chất lượng bệnh viện

Tinh thần kỷ luật cao, nghiêm túc trong tư duy và nhận thức; công bằng, quyết liệt đấu tránh với những hành vi không phù hợp văn hóa

Tại Công ty TNHH Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng ngày lễ tết và nhiều chính sách chăm sóc nhân viên

Chính sách phúc lợi: ưu đãi giảm giá khám sức khỏe, điều trị tại bệnh viện cho bản thân và gia đình

Làm việc trong môi trường Bệnh viện xanh sạch đẹp, văn minh, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến.

Hỗ trợ ăn trưa, ăn trực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin