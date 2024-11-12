Tuyển Hóa học / Sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 316C Phạm Hùng, P5, Q8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các thành viên trong nhóm được phân công.

- Thúc đẩy và giám sát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.

- Tổ chức thực hiện các cuộc làm việc về Điều tra, phân tích nguyên nhân gốc sự cố tại khu vực được phân công.

- Tham gia xây dựng các chính sách và quy trình liên quan đến hoạt động quản lý quy trình cũng như trên phần mềm quản lý văn bản (PM QLVB).

- Hỗ trợ và quản lý các quy trình theo đơn vị được phân công.

- Phụ trách công tác tổng hợp Quy trình trễ tiến độ của các thành viên được phân công cũng như các lỗi thường gặp trong công tác QLQT cũng như thao tác trên PM QLVB.

- Hướng dẫn các Đơn vị được phân công về báo cáo sự cố.

- Thực hiện việc huấn luyện cho các Đơn vị được phân công về quy trình quản lý sự cố.

- Giám sát tuân thủ, các sự kiện bất lợi, than phiền góp ý của khách hàng về xu hướng lặp lại, đề xuất các hành động khắc phục và phòng ngừa để cải tiến quy trình và hệ thống khu vực nội trú.

- Hỗ trợ cũng như phối hợp các Đơn vị được phân công xây dựng và thực hiện các đề án cải tiến chất lượng.

- Theo dõi, phản hồi, giám sát tiến độ thực hiện các đề án cải tiến.

- Hỗ trợ cũng như phối hợp các Đơn vị được phân công đo lường và theo dõi các chỉ số chất lượng bệnh viện, phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch hành động khi có sự bất thường.

- Giám sát việc tổng hợp và thu thập dữ liệu tại khu vực được phân công của bệnh viện.

- Tham gia hướng dẫn các Đơn vị áp dụng các công cụ cải tiến (QI), chọn dự án, lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động...).

- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện – A4.6, RTAC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Đia điểm làm việc:

- 2B Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình, HCM

- 316C Phạm Hùng, P5, Q8. HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Quản trị bệnh viện, Dược hoặc liên quan y tế.

- Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm quản lý chất lượng trong môi trường bệnh viện.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; kỹ năng tổng hợp, phân tích/giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản trị rủi ro.

- Tiếng Anh (giao tiếp, đọc hiểu tài liệu).

- Tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Tháng lương 13 theo chính sách Công ty.

- Được xem xét tăng lương 1 lần/năm.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

