Công việc Kỹ sư chăn nuôi

-

Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Hạn nộp: 11/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Bình Phước Đã hết hạn Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quốc tế PTG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty cổ phần Quốc tế PTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Quốc tế PTG
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 07/11/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi gia tăng mạnh khi ngành chăn nuôi phát triển về tính chuyên môn hóa và quy mô. Mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng, thu hút người lao động trên khắp cả nước.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi

Kỹ sư chăn nuôi là người phụ trách các công việc liên quan đến chăm sóc - theo dõi và bảo đảm cho sức khỏe của các loại vật nuôi trong các trang trại. Những năm gần đây ngành chăn nuôi phát triển về tính chuyên môn hóa và quy mô, từ chăn nuôi nhỏ lẻ dần chuyển sang chăn nuôi tập trung, hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi đang trở thành ngành “HOT” hiện nay
Tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi đang trở thành ngành “HOT” hiện nay

Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 300 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đang hoạt động. Sự gia tăng số lượng, quy mô doanh nghiệp, đặc biệt là việc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến chăn nuôi, cùng với xu hướng sản xuất theo chuỗi khép kín từ thức ăn đến trang trại đã tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực. Mỗi năm ghi nhận gần một nghìn tin tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi. Đây là cơ hội rất lớn cho sinh viên theo học ngành chăn nuôi.

Mức lương cho vị trí kỹ sư chăn nuôi phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí làm việc, thường dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài mức lương hấp dẫn, tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi còn đem đến nhiều cơ hội phát triển. Sau một thời gian dài làm việc và tích lũy kinh nghiệm, kỹ sư chăn nuôi có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng bộ phận, quản lý trang trại hoặc giám đốc.

2. Mức lương kỹ sư của kỹ sư chăn nuôi

Theo khảo sát từ Job3s, tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi có mức lương dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí mà ứng viên đảm nhận. Dưới đây là chi tiết mức lương cho từng vị trí việc làm kỹ sư chăn nuôi:

Việc làm Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Kỹ sư chăn nuôi 8.000.000 - 13.000.000
Nhân viên kỹ thuật trang trại 9.000.000 - 15.000.000
Quản lý chăn nuôi 25.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư chăn nuôi

Đối với các trang trại chăn nuôi với số lượng lớn các loại vật nuôi khác nhau lại càng cần tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi. Ứng viên sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến môi trường sống và thức ăn của vật nuôi. Công việc chính mà một kỹ sư chăn nuôi cần thực hiện gồm:

  • Nghiên cứu và phân tích các giống vật nuôi

Trước tiên, một kỹ sư chăn nuôi cần nghiên cứu và phân tích các giống vật nuôi để xác định các đặc điểm về di truyền, năng suất và khả năng thích nghi với môi trường sống. Kỹ sư chăn nuôi có trách nhiệm lai tạo giống và chọn lọc giống nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Quá trình này đòi hỏi ứng viên phải hiểu rõ về di truyền học, sinh học phân tử và các công nghệ liên quan, cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường để đưa ra các giải pháp phù hợp.

  • Tạo môi trường sống đảm bảo cho vật nuôi

Ngoài việc quản lý giống vật nuôi, tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi còn tham gia vào việc thiết kế và tối ưu môi trường sống cho vật nuôi. Bao gồm xây dựng chuồng trại, cải thiện hệ thống thông gió, nhiệt độ và ánh sáng, đảm bảo điều kiện môi trường sống tốt nhất để vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Kỹ sư chăn nuôi cũng cần giám sát các chế độ dinh dưỡng, lên kế hoạch về khẩu phần ăn cân đối dựa trên từng loại vật nuôi và dựa vào các giai đoạn phát triển cụ thể.

Kỹ sư chăn nuôi cần biết các kiến thức về chăn nuôi
Kỹ sư chăn nuôi cần biết các kiến thức về chăn nuôi
  • Theo dõi sức khỏe của vật nuôi và phòng ngừa dịch bệnh

Kỹ sư chăn nuôi cần làm việc chặt chẽ với các bác sĩ thú y để thiết lập các biện pháp phòng ngừa, tiêm phòng và điều trị bệnh dành cho vật nuôi. Ứng viên cũng phải kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu bất thường ở vật nuôi để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề về sức khỏe.

Lập kế hoạch tiêm phòng, sử dụng chất sát trùng và áp dụng các biện pháp cách ly đối với vật nuôi mới hoặc nhiễm bệnh. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn ngăn ngừa các rủi ro lan rộng ra cộng đồng.

  • Sản xuất và phát triển thức ăn chăn nuôi

Kỹ sư chăn nuôi sẽ áp dụng kỹ thuật vào việc kiểm tra chất lượng, liều lượng, số lượng và đặc biệt là các thành phần có trong thức ăn chăn nuôi để đảm bảo vật nuôi phát triển và tăng trưởng một cách đều đặn từng ngày.

Ngoài ra, ứng viên cũng chịu trách nhiệm cho việc nghiên cứu, phân tích, áp dụng công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học để có thể sản xuất ra các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp cho từng loại vật nuôi.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư chăn nuôi

Kỹ sư chăn nuôi đòi hỏi có kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến thiết kế chuồng trại - thức ăn chăn nuôi đến hiểu về các loại thuốc phù hợp đối với từng loại vật nuôi. Kỹ sư chăn nuôi cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chăn nuôi

Trước hết, kỹ sư chăn nuôi cần có trình độ học vấn phù hợp, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên thường là bằng cử nhân hoặc cao hơn trong các ngành như chăn nuôi, thú y, hoặc các ngành liên quan đến nông nghiệp. Những kiến thức học thuật không chỉ giới hạn ở việc hiểu về sinh lý, dinh dưỡng và sinh sản của động vật, mà còn mở rộng đến quản lý dịch bệnh, môi trường sống, và kỹ thuật nuôi dưỡng hiện đại.

  • Kinh nghiệm thực tiễn

Để có thể trở thành kỹ sư giỏi, bên cạnh lý thuyết, kỹ sư chăn nuôi phải có kinh nghiệm thực tế. Qua đó, họ có thể đối mặt với những vấn đề thực tế như xử lý dịch bệnh, tối ưu hóa quy trình chăm sóc hoặc giải quyết các sự cố khẩn cấp trong trang trại.

Ngoài ra, kinh nghiệm thực tiễn cũng giúp kỹ sư chăn nuôi phát triển khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe và hiệu quả chăn nuôi, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp với tình hình của từng loại vật nuôi.

  • Các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý tốt

Công việc của kỹ sư chăn nuôi không chỉ là nghiên cứu hoặc làm việc trực tiếp với vật nuôi, mà còn đòi hỏi ứng viên có khả năng quản lý. Công việc chăn nuôi bao gồm nhiều quy trình khác nhau. Do đó, ứng viên phải giám sát các quy trình sản xuất, lập kế hoạch chăn nuôi dài hạn và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Các kỹ sư chăn nuôi thường phải làm việc trực tiếp tại các trang trại
Các kỹ sư chăn nuôi thường phải làm việc trực tiếp tại các trang trại

Kỹ năng giao tiếp tốt cũng là một yêu cầu cần thiết. Kỹ sư chăn nuôi thường xuyên làm việc với đội ngũ công nhân, nhà cung cấp, hoặc chủ trang trại. Do đó, họ cần biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng và thuyết phục, đặc biệt khi giải thích các quy trình kỹ thuật hoặc đề xuất các thay đổi cần thiết.

Ngoài ra, kỹ sư chăn nuôi cần có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và ra quyết định chính xác, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như bùng phát dịch bệnh hoặc sự cố về môi trường.

  • Kỹ thuật quản lý môi trường chuồng trại

Chuồng trại là nơi trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất của vật nuôi. Để có thể tạo ra những giống vật nuôi tốt, đem lại năng suất cao, kỹ sư chăn nuôi cần biết cách thiết kế chuồng trại sao cho đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng và nhiệt độ phù hợp. Vệ sinh chuồng trại, máng ăn và máng uống nước thường xuyên để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và mầm bệnh.

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi nhiều

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi tăng cao tại nhiều tỉnh thành trọng điểm. Mỗi khu vực có những đặc điểm riêng biệt về thị trường, nhu cầu lao động và mức đãi ngộ, tạo cơ hội đa dạng cho người tìm việc.

5.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi Bình Dương

Thị trường việc làm tại Bình Dương là trung tâm công nghiệp phía Nam, nổi tiếng với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tập trung vào gia cầm và gia súc. Đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển và nhiều khu công nghiệp hỗ trợ ngành chăn nuôi. Hàng năm ghi nhận số lượng tin tuyển dụng tại đây lên tới hơn một trăm tin. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi tại Bình Dương chủ yếu đến từ các doanh nghiệp chăn nuôi hiện đại, cần kỹ sư giỏi để quản lý hệ thống tự động hóa và giám sát chất lượng sản phẩm.

Mức lương trung bình dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo quy mô doanh nghiệp và kinh nghiệm làm việc. Ứng viên cần am hiểu kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, kinh nghiệm sử dụng thiết bị chăn nuôi tự động và khả năng quản lý nhóm lao động.

5.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Ngoài ra, đây còn là nơi tập trung các viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo về nông nghiệp. Thành phố có nhu cầu cao về kỹ sư chăn nuôi để tham gia vào chuỗi sản xuất và quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Do nhu cầu cao, mỗi tháng tại TP.HCM ghi nhận số lượng tin tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi trên các trang tìm kiếm việc làm lên tới một trăm tin.

Mức lương tại TP.HCM thường cao hơn mặt bằng chung, khoảng 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên cần có kiến thức về an toàn thực phẩm, khả năng phối hợp trong môi trường chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý.

5.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế phía Bắc, nơi tập trung nhiều công ty đầu tư vào chăn nuôi và chế biến thực phẩm chất lượng cao. Các doanh nghiệp tại Hà Nội cần tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi có chuyên môn để nghiên cứu, cải tiến giống và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Nhu cầu tuyển dụng tại đây luôn cao với số lượng gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

Mức lương trung bình tại Hà Nội dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Ứng viên cần có khả năng phân tích dữ liệu chăn nuôi, kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ cao và kiến thức về pháp luật nông nghiệp.

5.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, nơi phát triển mạnh ngành chăn nuôi kết hợp thủy sản, tập trung vào quy mô gia đình và hợp tác xã. Với số lượng hơn một trăm tin mỗi năm, các doanh nghiệp tại đây cần tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi để quản lý chuỗi cung ứng, cải tiến kỹ thuật chăn nuôi và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Mức lương tại Cần Thơ thường từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với chi phí sinh hoạt khu vực. Kỹ sư chăn nuôi cần am hiểu về chăn nuôi bền vững, sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả và có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

5.6. Tuyển dụng việc làm kỹ sư chăn nuôi Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, phát triển mạnh các ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm và đặc biệt là bò sữa. Các trang trại chăn nuôi tại Nghệ An cần kỹ sư giỏi để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. So với các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, số lượng tin tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi tại Nghệ An không nhiều nhưng cũng chiếm một số lượng lớn với gần một trăm tin mỗi năm trên các trang tuyển dụng. Chính vì vậy, tìm việc làm tại Nghệ An cũng đc mở rộng nhiều hơn đặc biệt là trong các lĩnh vực chăn nuôi.

Tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi tăng cao tại các thành phố lớn
Tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi tăng cao tại các thành phố lớn

Mức lương trung bình tại Nghệ An dao động từ 9.000.00 - 14.000.000 VNĐ/tháng, với nhiều phúc lợi hỗ trợ sinh hoạt dành cho nhân viên. Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, ứng viên cần có kinh nghiệm thực tế trong chăn nuôi quy mô lớn, kỹ năng quản lý dịch bệnh và kiến thức về dinh dưỡng động vật.

Tóm lại, tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ cao. Đây là cơ hội để các kỹ sư trẻ phát triển sự nghiệp với mức lương hấp dẫn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.