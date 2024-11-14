Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
- Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Tham gia vào quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc tại trang trại
Nghiên cứu phối trộn các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn để đàn gia súc đạt chỉ tiêu tăng trọng
Theo dõi, ghi chép và báo cáo tình trạng sức khỏe, sinh trưởng của đàn gia súc
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học trong trang trại
Hỗ trợ trong việc tiêm phòng, điều trị bệnh cho đàn gia súc khi cần thiết
Quản lý và kiểm soát chất lượng thức ăn, nước uống cho vật nuôi
Tham gia vào quá trình cải thiện quy trình chăn nuôi và nâng cao năng suất
Hỗ trợ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến chăn nuôi
Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động chăn nuôi diễn ra theo quy định
Làm việc tại Hà Nội, công tác dài ngày tại các trại Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm ( Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường )
Ưu tiên các ứng viên làm việc trong phòng công thức dinh dưỡng tại các trang trại
Có kiến thức về chăn nuôi, dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường chăn nuôi
Thái độ tích cực, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các kỹ thuật mới trong chăn nuôi
Kỹ năng quan sát tốt, nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề sức khỏe của vật nuôi
Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản và các phần mềm văn phòng
Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực chăn nuôi
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý trang trại
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
