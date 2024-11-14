Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia vào quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc tại trang trại

Nghiên cứu phối trộn các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn để đàn gia súc đạt chỉ tiêu tăng trọng

Theo dõi, ghi chép và báo cáo tình trạng sức khỏe, sinh trưởng của đàn gia súc

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học trong trang trại

Hỗ trợ trong việc tiêm phòng, điều trị bệnh cho đàn gia súc khi cần thiết

Quản lý và kiểm soát chất lượng thức ăn, nước uống cho vật nuôi

Tham gia vào quá trình cải thiện quy trình chăn nuôi và nâng cao năng suất

Hỗ trợ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến chăn nuôi

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động chăn nuôi diễn ra theo quy định

Làm việc tại Hà Nội, công tác dài ngày tại các trại Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Chăn nuôi Thú y/dinh dưỡng hoặc các ngành liên quan

Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm ( Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường )

Ưu tiên các ứng viên làm việc trong phòng công thức dinh dưỡng tại các trang trại

Có kiến thức về chăn nuôi, dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi

Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường chăn nuôi

Thái độ tích cực, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các kỹ thuật mới trong chăn nuôi

Kỹ năng quan sát tốt, nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề sức khỏe của vật nuôi

Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản và các phần mềm văn phòng

Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000 đ - 17.000.000 đ + thưởng hiệu quả công việc + hệ số kinh doanh

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực chăn nuôi

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý trang trại

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

