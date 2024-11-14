Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Kỹ sư chăn nuôi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia vào quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc tại trang trại
Nghiên cứu phối trộn các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn để đàn gia súc đạt chỉ tiêu tăng trọng
Theo dõi, ghi chép và báo cáo tình trạng sức khỏe, sinh trưởng của đàn gia súc
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học trong trang trại
Hỗ trợ trong việc tiêm phòng, điều trị bệnh cho đàn gia súc khi cần thiết
Quản lý và kiểm soát chất lượng thức ăn, nước uống cho vật nuôi
Tham gia vào quá trình cải thiện quy trình chăn nuôi và nâng cao năng suất
Hỗ trợ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến chăn nuôi
Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động chăn nuôi diễn ra theo quy định
Làm việc tại Hà Nội, công tác dài ngày tại các trại Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Chăn nuôi Thú y/dinh dưỡng hoặc các ngành liên quan
Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm ( Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường )
Ưu tiên các ứng viên làm việc trong phòng công thức dinh dưỡng tại các trang trại
Có kiến thức về chăn nuôi, dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường chăn nuôi
Thái độ tích cực, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các kỹ thuật mới trong chăn nuôi
Kỹ năng quan sát tốt, nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề sức khỏe của vật nuôi
Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản và các phần mềm văn phòng

Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000 đ - 17.000.000 đ + thưởng hiệu quả công việc + hệ số kinh doanh
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực chăn nuôi
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý trang trại
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-di-lam-ngay-thu-nhap-12-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250112
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất