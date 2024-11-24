Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô i, KCN Đồng Văn 2, Phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Kỹ sư chăn nuôi

Lập và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất của các trại thịt

Quản lý hệ thống trại thịt đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng xuất chuồng

Xây dựng và quản lý chương trình an toàn sinh học cho các trại trong khu vực phụ trách

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi...

Phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Đại học chuyên ngành Thú y, Kỹ thuật chăn nuôi hoặc tương đương

Có kiến thức về chăn nuôi và quản lý đàn heo

Kỹ năng quản lý chuồng trại, có kiến thức về hệ thống ISO

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và báo cáo

Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận (khoảng 30-45tr kèm các chính sách của công ty)

- Thưởng năng suất + lương tháng 13.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.

- Chế độ phúc lợi riêng của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

