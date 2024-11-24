Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô i, KCN Đồng Văn 2, Phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất của các trại thịt
Quản lý hệ thống trại thịt đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng xuất chuồng
Xây dựng và quản lý chương trình an toàn sinh học cho các trại trong khu vực phụ trách
Phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi...
Phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty
Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành Thú y, Kỹ thuật chăn nuôi hoặc tương đương
Có kiến thức về chăn nuôi và quản lý đàn heo
Kỹ năng quản lý chuồng trại, có kiến thức về hệ thống ISO
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và báo cáo
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận (khoảng 30-45tr kèm các chính sách của công ty)
- Thưởng năng suất + lương tháng 13.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.
- Chế độ phúc lợi riêng của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
