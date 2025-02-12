Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
- Hà Nội: Phòng 408, Tóa Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Hỗ trợ hợp tác với các đại diện trong nước để phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi và duy trì mối quan hệ với các khách hàng;
- Hỗ trợ hợp tác với các đại diện quốc gia để phát triển và duy trì tiếp thị thức ăn chăn nuôi, bao gồm đại lý, khách hàng, chuyên gia tư vấn trong ngành, chính phủ và các kênh tiếp thị khác để phát triển các cơ hội kinh doanh;
- Hỗ trợ các đại diện quốc gia theo dõi các cơ hội kinh doanh đầu mối thức ăn chăn nuôi, cung cấp khách hàng kèm báo giá Phụ kiện và theo dõi hoàn thành ký kết hợp đồng;
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, hoàn tất thu hồi công nợ;
- Hỗ trợ lập kế hoạch các hoạt động thị trường thức ăn chăn nuôi, ví dụ như quảng cáo trên phương tiện truyền thông, triển lãm, các cuộc họp đào tạo, các cuộc họp khảo sát, v.v., để nâng cao sức ảnh hưởng của FAMSUN trong khu vực.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Bằng cao đẳng, cử nhân trở lên, kỹ thuật thực phẩm/thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa/marketing/thương mại quốc gia và các chuyên ngành liên quan khác;
Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
