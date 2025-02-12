Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam

Kỹ sư chăn nuôi

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 408, Tóa Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Hỗ trợ hợp tác với các đại diện trong nước để phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi và duy trì mối quan hệ với các khách hàng;
- Hỗ trợ hợp tác với các đại diện quốc gia để phát triển và duy trì tiếp thị thức ăn chăn nuôi, bao gồm đại lý, khách hàng, chuyên gia tư vấn trong ngành, chính phủ và các kênh tiếp thị khác để phát triển các cơ hội kinh doanh;
- Hỗ trợ các đại diện quốc gia theo dõi các cơ hội kinh doanh đầu mối thức ăn chăn nuôi, cung cấp khách hàng kèm báo giá Phụ kiện và theo dõi hoàn thành ký kết hợp đồng;
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, hoàn tất thu hồi công nợ;
- Hỗ trợ lập kế hoạch các hoạt động thị trường thức ăn chăn nuôi, ví dụ như quảng cáo trên phương tiện truyền thông, triển lãm, các cuộc họp đào tạo, các cuộc họp khảo sát, v.v., để nâng cao sức ảnh hưởng của FAMSUN trong khu vực.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu công việc:
Yêu cầu công việc:
- Bằng cao đẳng, cử nhân trở lên, kỹ thuật thực phẩm/thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa/marketing/thương mại quốc gia và các chuyên ngành liên quan khác;

Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Famsun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Famsun Việt Nam

Công Ty TNHH Famsun Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow, đường 19/05, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

