Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Thôn 5, Xã Vũ Hòa, Đức Linh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, thống kê và theo dõi số liệu để lập báo cáo xuất, nhập, tồn (gà, cám, thuốc, vaccine, công cụ dụng cụ) và gửi báo cáo ngày/tuần cho bộ phận chức năng công ty;

Thực hiện việc kiểm kê, cấp phát cám, thuốc, vaccine, công cụ dụng cụ theo yêu của Kỹ thuật trại;

Thực hiện qui trình an toàn sinh học cho cám, thuốc, vaccine và công cụ dụng cụ khi cấp phát;

Chịu trách nhiệm cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho CB-CNV và khách công tác tại nhà máy;

Thực hiện các thủ tục khi xuất gà, trứng ra khỏi nhà máy;

Báo cáo danh sách công nhân sự, cập nhật tăng ca hàng ngày;

Cập nhật các chứng từ, đơn nghỉ phép,... của người lao động;

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

Làm việc và ở lại tại nhà máy theo địa chỉ: Thôn 5, Xã Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Có laptop cá nhân.

Siêng năng, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Chấp nhận làm việc và ở lại tại Trại

Phỏng vấn tại Văn phòng công ty Thủ Dầu một Bình dương và được xe đưa về tận trại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng (Lương và phụ cấp)

Được bao ăn ở, phụ cấp điện thoại, xăng xe, môi trường, an toàn sinh học

Tuần được ra ngoài nhà máy 1 lần.

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ (Đóng full lương)

Thưởng Lễ, Tết, thưởng vượt năng suất theo quy định của công ty

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

