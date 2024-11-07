Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Kỹ sư chăn nuôi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Thôn 5, Xã Vũ Hòa, Đức Linh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, thống kê và theo dõi số liệu để lập báo cáo xuất, nhập, tồn (gà, cám, thuốc, vaccine, công cụ dụng cụ) và gửi báo cáo ngày/tuần cho bộ phận chức năng công ty;
Thực hiện việc kiểm kê, cấp phát cám, thuốc, vaccine, công cụ dụng cụ theo yêu của Kỹ thuật trại;
Thực hiện qui trình an toàn sinh học cho cám, thuốc, vaccine và công cụ dụng cụ khi cấp phát;
Chịu trách nhiệm cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho CB-CNV và khách công tác tại nhà máy;
Thực hiện các thủ tục khi xuất gà, trứng ra khỏi nhà máy;
Báo cáo danh sách công nhân sự, cập nhật tăng ca hàng ngày;
Cập nhật các chứng từ, đơn nghỉ phép,... của người lao động;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Làm việc và ở lại tại nhà máy theo địa chỉ: Thôn 5, Xã Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Có laptop cá nhân.
Siêng năng, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.
Chấp nhận làm việc và ở lại tại Trại
Phỏng vấn tại Văn phòng công ty Thủ Dầu một Bình dương và được xe đưa về tận trại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng (Lương và phụ cấp)
Được bao ăn ở, phụ cấp điện thoại, xăng xe, môi trường, an toàn sinh học
Tuần được ra ngoài nhà máy 1 lần.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ (Đóng full lương)
Thưởng Lễ, Tết, thưởng vượt năng suất theo quy định của công ty
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-admin-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-thuan-job244264
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất