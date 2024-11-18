Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kỹ sư chăn nuôi

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ cấp quản lý xây dựng và điều phối các kế hoạch công tác của dự án trâu bò giống, nhắc việc cấp quản lý các vấn đề liên quan tới lịch biểu tại kế hoạch công tác và phối hợp với các đơn vị liên quan tại công ty xử lý các phát sinh theo chỉ đạo của cấp quản lý.
2. Tham gia các hoạt động: Phối hợp xây dựng mạng lưới để mua bán trâu bò giống tại các địa phương theo phân công chỉ đạo của lãnh đạo công ty, xây dựng các chế độ, chính sách về mua bán bò và triển khai các hoạt động mua bán bò của công ty, đáp ứng các mục tiêu đã xác định của công ty.
3. Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, cập nhật, quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của chương trình chăn nuôi bò đúng theo các chế độ quy định.
4. Chăm sóc khách hàng; xây dựng, quản lý dữ liệu khách hàng; xử lý các phát sinh liên quan đến chương trình trâu bò giống theo đúng quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến chăn nuôi, thú y; Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm ở lĩnh vực chăn nuôi gia súc (ưu tiên có kinh nghiệm về chăn nuôi trâu bò giống);
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh nghiệm về điều phối các hoạt động dự án;
- Có năng lực, kĩ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt kiến thức, thông tin tốt.
- Kỹ năng tin học đảm bảo tốt để phục vụ công việc được giao;

Tại VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do công ty tài trợ.
- Chế độ lao động, phúc lợi, BHXH đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê - - Quận Tây Hồ - Hà Nội.

