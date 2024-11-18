Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ

1. Hỗ trợ cấp quản lý xây dựng và điều phối các kế hoạch công tác của dự án trâu bò giống, nhắc việc cấp quản lý các vấn đề liên quan tới lịch biểu tại kế hoạch công tác và phối hợp với các đơn vị liên quan tại công ty xử lý các phát sinh theo chỉ đạo của cấp quản lý.

2. Tham gia các hoạt động: Phối hợp xây dựng mạng lưới để mua bán trâu bò giống tại các địa phương theo phân công chỉ đạo của lãnh đạo công ty, xây dựng các chế độ, chính sách về mua bán bò và triển khai các hoạt động mua bán bò của công ty, đáp ứng các mục tiêu đã xác định của công ty.

3. Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, cập nhật, quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của chương trình chăn nuôi bò đúng theo các chế độ quy định.

4. Chăm sóc khách hàng; xây dựng, quản lý dữ liệu khách hàng; xử lý các phát sinh liên quan đến chương trình trâu bò giống theo đúng quy định của công ty.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến chăn nuôi, thú y; Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm ở lĩnh vực chăn nuôi gia súc (ưu tiên có kinh nghiệm về chăn nuôi trâu bò giống);

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh nghiệm về điều phối các hoạt động dự án;

- Có năng lực, kĩ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt kiến thức, thông tin tốt.

- Kỹ năng tin học đảm bảo tốt để phục vụ công việc được giao;

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do công ty tài trợ.

- Chế độ lao động, phúc lợi, BHXH đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và công ty.

