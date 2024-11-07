Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: Công Ty CPV Food Bình Phước tại KCN Becamex, Chơn Thành
Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Bảo quản và quản lý Vắc xin;
Đảm bảo chất lượng thịt;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn;
+ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN: trực tiếp hoặc Online ( nếu Ứng viên ở xa )
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các khối ngành Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y và tương đương;
Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y
Chăm chỉ, chịu khó
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6-6.5 triệu / Cao đẳng: 7-7.5 triệu / Đại học: 8.5 - 9 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng, và các phụ cấp khác theo từng vị trí; ( chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có )
Hỗ trợ nhà ở và ăn uống tại Trang trại;
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;
Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;
Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
