Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Kỹ sư chăn nuôi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư chăn nuôi Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Công Ty CPV Food Bình Phước tại KCN Becamex, Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Bảo quản và quản lý Vắc xin;
Đảm bảo chất lượng thịt;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn;
+ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN: trực tiếp hoặc Online ( nếu Ứng viên ở xa )
+ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN
+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các khối ngành Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y và tương đương;
Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y
Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6-6.5 triệu / Cao đẳng: 7-7.5 triệu / Đại học: 8.5 - 9 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng, và các phụ cấp khác theo từng vị trí; ( chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có )
Hỗ trợ nhà ở và ăn uống tại Trang trại;
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;
Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;
Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-tren-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-phuoc-job244303
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/11/2025
Bình Phước Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất