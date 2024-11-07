Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Công Ty CPV Food Bình Phước tại KCN Becamex, Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Bảo quản và quản lý Vắc xin;

Đảm bảo chất lượng thịt;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn;

+ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN: trực tiếp hoặc Online ( nếu Ứng viên ở xa )

+ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN

+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các khối ngành Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y và tương đương;

Nông nghiệp, Chăn Nuôi, Thú Y

Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6-6.5 triệu / Cao đẳng: 7-7.5 triệu / Đại học: 8.5 - 9 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng, và các phụ cấp khác theo từng vị trí; ( chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có )

Hỗ trợ nhà ở và ăn uống tại Trang trại;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin