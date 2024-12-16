Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Đường 22, Thôn 5, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận., Huyện Hàm Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Quản lý, chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

2. Kiểm soát lao động và bố trí lao động hàng ngày.

3. Kiểm soát thực hành Chăm sóc đàn gà của công nhân.

4. Kiểm soát đo đạc số lượng và chất lượng vật tư đặc biệt là cám, nước, thuốc thú y và điều kiện chăn nuôi (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió-đối lưu gió, ánh sáng,…)

5. Bảo quản tài sản, trang thiết bị của công ty.

6. Báo cáo các vấn đề liên quan cho Giám đốc trang trại hàng ngày.

7. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Kỹ sư chăn nuôi, Bác sỹ thú y, Dược thú y, Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công nghệ sản xuất động vật.

- Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống

- Chịu được áp lực công việc

- Trung thực

- Có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơm trưa, Ký túc xá tại Trang trại

- 12 ngày phép năm.

- BH theo quy định của Nhà Nước

- Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.