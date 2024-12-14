Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: D2 - 3, Đường số 1, KĐT Hoàng Quân, P.Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư chăn nuôi Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, giải đáp về sản phẩm và kỹ thuật cho khách hàng, đối tác.

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật về việc sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Tiếp nhận thông tin xử lý các khiếu nại, phản ánh của khách hàng về sản phẩm của Công ty.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh các khu vực trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Tham gia xây dựng, nghiên cứu các tài liệu hỗ trợ về kỹ thuật.

- Tham gia các buổi huấn luyện, đào tạo về kỹ thuật, sản phẩm cho nhân viên kinh doanh, khách hàng.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.



- Giới tính: Nam/Nữ

- Tuổi: dưới 35 tuổi

- Kinh nghiệm: 1 năm.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thú y, Dược thú y, Chăn nuôi.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,...

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

- Có tính trung thực, có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.

- Sẵn sàng đi công tác khi có điều động của Công ty.

- Có khả năng đá bóng, billar, ca hát là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp xăng, xe, điện thoại,...

- Các chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo Luật lao động.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

- Mức lương: theo quy định hoặc thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt

