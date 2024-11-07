Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty cổ phần Quốc tế PTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 đường 11, KP5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Quản lý và điều hành công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Giám sát và hỗ trợ cho nhân viên.

Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng tiềm năng, đạt được KPI cá nhân và khu vực mình phụ trách.

Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng hiện tại để khách mua lại sản phẩm của công ty.

Là đầu mối liên hệ để khách hàng liên hệ cũng như xử lý các thắc mắc của khách, nhằm tăng độ hài lòng của khách hàng.

Phụ trách tất cả các hoạt động liên quan tới khách hàng của mình trong PTGVietnam để đảm bảo họ nhận được các dịch vụ và giá trị chất lượng cao từ PTGVietnam.

Các công việc khác liên quan đến hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng do quản lý trực tiếp phân công.

Chịu trách nhiệm về doanh số và báo cáo hoạt động kinh doanh cho Giám đốc.

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, quản trị bán hàng, hoặc thủy sản (nuôi trồng, chế biến, bệnh học...).

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình. Chủ động và cầu tiến trong công việc.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sales thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm bán hàng xử lý nước/thức ăn/chế phẩm sinh học cho thuỷ sản.

Tại Công ty cổ phần Quốc tế PTG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp + thưởng + hoa hồng theo doanh số (thu nhập lên đến 50 triệu/tháng).

Xét tăng lương hàng năm và lương tháng 13 dựa trên mức độ hoàn thành công việc và kết quả đạt được.

Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn và các nghiệp vụ khác.

Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế PTG

