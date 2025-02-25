Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ kỹ thuật thị trường: Giám sát và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kỹ thuật trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, đảm bảo hiệu quả và chất lượng công việc.

- Định hướng và phát triển năng lực đội ngũ: Tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho nhân viên; xây dựng lộ trình phát triển cá nhân cho từng thành viên.

- Tư vấn và chiến lược kỹ thuật: Đánh giá và chỉ đạo giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp trong chăn nuôi như điều trị bệnh, phòng dịch, quản lý chuồng trại, nhằm tối ưu hóa năng suất và hiệu quả hoạt động của trại.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng chiến lược: Tổ chức và tham gia các hội thảo, sự kiện kỹ thuật lớn để chia sẻ kiến thức chuyên sâu và cập nhật công nghệ mới.

- Báo cáo và chiến lược phát triển bộ phận: Tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các hoạt động hỗ trợ thị trường để đưa ra các báo cáo chiến lược và đề xuất cải tiến lên ban quản lý cấp cao.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh: Cộng tác chặt chẽ với phòng kinh doanh để lên kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và hiệu quả, từ đó góp phần tăng doanh số và mở rộng thị phần.