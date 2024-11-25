Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Châu Thành A, Huyện Châu Thành A

Mô Tả Công Việc

- Phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, bao gồm kích thước, độ bền, độ dẻo và độ trong suốt.

- Theo dõi công thức phối trộn và xử lý các vấn đề phát sinh

- Theo dõi chất lượng và kiểm tra nguyên liệu đầu vào

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn của sản phẩm được duy trì, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các bài kiểm tra vật lý và hóa học đối với sản phẩm bao bì nhựa

- Tham gia vào quá trình thiết kế bao bì nhựa mới, bao gồm việc tư vấn về chất liệu, kích thước, hình dáng, và các yêu cầu kỹ thuật khác.

- Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, giúp nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí.

- Phối hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch sản xuất và đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Theo dõi và tối ưu hóa quy trình sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiểu lãng phí và chi phí sản xuất.

- Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào (nhựa, mực in, phụ gia...) và đảm bảo việc sử dụng hợp lý

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện chất lượng và hiệu suất sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành hóa polymer, kỹ thuật hóa

- Kiến thức vững về các loại nhựa, quy trình sản xuất bao bì và công nghệ máy móc

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất bao bì nhựa hoặc các ngành công nghiệp tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.

- Hỗ trợ cơm trưa

- Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.

- Thưởng thâm niên, thưởng vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.

- Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.

