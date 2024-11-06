Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kỹ sư hóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: KCN Ninh Bình, xã Quang Sơn, Tam Điệp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nguyên liệu đầu vào
Phân tích sản phẩm đầu ra
Một số công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Hóa Học
Kỹ năng thành thạo trong công việc
Ưu tiên mới ra trường hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của pháp luật
Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết; thưởng hiệu quả kinh doanh
Và các chế độ đãi ngộ khác: Theo quy định của Công ty và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN21-04, Khu công nghiệp Cẩm Khê, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

