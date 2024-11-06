Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: KCN Ninh Bình, xã Quang Sơn, Tam Điệp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nguyên liệu đầu vào

Phân tích sản phẩm đầu ra

Một số công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Hóa Học

Kỹ năng thành thạo trong công việc

Ưu tiên mới ra trường hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của pháp luật

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết; thưởng hiệu quả kinh doanh

Và các chế độ đãi ngộ khác: Theo quy định của Công ty và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

