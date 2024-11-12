Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thép Trang Trung An
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Kỹ sư hóa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2604 Quốc Lộ 1A, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện theo đúng quy trình trong quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình duyệt và lưu mẫu sản phẩm tại nhà máy và tại đơn vị gia công ngoài;
Kiểm tra kích thước/dung sai, bề mặt sản phẩm đầu ra để sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của khách hàng;
Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật và xử lí các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm xi mạ;
Lấy mẫu trong các bể hóa chất phân tích để kiểm tra nồng độ các chất trong từng bể, nồng độ Acid, Phosphate, Lubricant và độ PH của dung dịch trong bể hằng ngày;
Kiểm soát mức sử dụng hóa chất để đảm bảo lượng hóa chất phù hợp với lượng thép cần xi mạ;
Theo dõi và báo cáo hàng tuần/lô lượng tiêu hao hóa chất; Báo cáo chất lượng và khối lượng sản phẩm đạt và không đạt chất lượng cho khách hàng khi có yêu cầu;
Theo dõi và báo cáo chất lượng sản phẩm hàng gia công sản xuất hàng ngày;
Mua hóa chất, thiết bị/dụng cụ QC, quản lý, bảo dưỡng và hiệu chuẩn dụng cụ theo định kỳ;
Báo cáo nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục hàng lỗi kỹ thuật;
Tham gia các khóa học và training của ISO;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành hóa học, hóa phân tích, cơ khí hoặc ngành liên quan;
Có kinh nghiệm QC trong ngành xi mạ hoặc cơ khí chính xác (kéo nguội và định hình);
Biết sử dụng thước kẹp, panme, thước đo lỗ (cơ);
Kinh nghiệm về phát triển hệ thống ISO 9001-2015 là một lợi thế;
Khả năng đọc tài liệu và viết báo cáo bằng Tiếng Anh tốt;
Thành thạo MS Words và Excel;

Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, Lễ, Tết, phép năm theo quy định của Nhà nước;
Được xét thưởng cuối năm; du lịch thường niên;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;
Mức lương sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 2604 Quốc lộ 1A xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-qc-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246452
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thép Trang Trung An
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm