Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2604 Quốc Lộ 1A, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện theo đúng quy trình trong quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình duyệt và lưu mẫu sản phẩm tại nhà máy và tại đơn vị gia công ngoài;

Kiểm tra kích thước/dung sai, bề mặt sản phẩm đầu ra để sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của khách hàng;

Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật và xử lí các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm xi mạ;

Lấy mẫu trong các bể hóa chất phân tích để kiểm tra nồng độ các chất trong từng bể, nồng độ Acid, Phosphate, Lubricant và độ PH của dung dịch trong bể hằng ngày;

Kiểm soát mức sử dụng hóa chất để đảm bảo lượng hóa chất phù hợp với lượng thép cần xi mạ;

Theo dõi và báo cáo hàng tuần/lô lượng tiêu hao hóa chất; Báo cáo chất lượng và khối lượng sản phẩm đạt và không đạt chất lượng cho khách hàng khi có yêu cầu;

Theo dõi và báo cáo chất lượng sản phẩm hàng gia công sản xuất hàng ngày;

Mua hóa chất, thiết bị/dụng cụ QC, quản lý, bảo dưỡng và hiệu chuẩn dụng cụ theo định kỳ;

Báo cáo nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục hàng lỗi kỹ thuật;

Tham gia các khóa học và training của ISO;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành hóa học, hóa phân tích, cơ khí hoặc ngành liên quan;

Có kinh nghiệm QC trong ngành xi mạ hoặc cơ khí chính xác (kéo nguội và định hình);

Biết sử dụng thước kẹp, panme, thước đo lỗ (cơ);

Kinh nghiệm về phát triển hệ thống ISO 9001-2015 là một lợi thế;

Khả năng đọc tài liệu và viết báo cáo bằng Tiếng Anh tốt;

Thành thạo MS Words và Excel;

Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, Lễ, Tết, phép năm theo quy định của Nhà nước;

Được xét thưởng cuối năm; du lịch thường niên;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;

Mức lương sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Trang Trung An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.