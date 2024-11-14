Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Kỹ sư hóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, thử nghiệm nguyên vật liệu mới, phát triển nhà cung cấp, đưa nguyên liệu mới vào sử dụng.
Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu thử theo yêu cầu của Trưởng nhóm, hoàn thành đúng thời hạn được giao.
Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng, giải đáp các thắc mắc trong phạm vi phụ trách.
Giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của khách hàng trong phạm vi công việc, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.
Lập tiêu chuẩn sản phẩm (SPEC).
Thực hiện và tuân thủ áp dụng các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Công ty áp dụng.
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm theo quy định.
Tham gia các cuộc họp khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm và các phòng ban liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Công nghệ Vật liệu, Hóa Polymer & Composite,...
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh.
Có kiến thức về công nghệ bao bì/in ấn/hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), v.v.
Ưu tiên có 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.
Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn.
Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức.
Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

