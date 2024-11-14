Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Kỹ sư hóa học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 4, KCN Tam Phước, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Giám đốc sản xuất giải quyết các vấn đề issue chất lượng nội bộ.
Kiểm soát công tác kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào:Đảm bảo ngăn chặn lỗi kịp thời trước khi đưa vào SX
Đảm bảo phản ánh các issue kịp thời đến nhà cung cấp.
Theo dõi và đánh giá chất lượng đầu vào, các issue lặp lại.
Theo dõi kế hoạch sản xuất để bố trí nhân sự hợp lý trong ca.
Truyền đạt đầy đủ các thông tin từ cấp trên đến nhân viên QA đi ca.
Giám sát, hướng dẫn nhân viên QA và sản xuất thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy trình đã được phê duyệt.
Kiểm soát và báo cáo về tình trạng hàng HFI mỗi ngày;
Phát hành và theo dõi form yêu cầu hành động khắc phục nội bộ (NCR) tại Cell PE & PVC
Chịu trách nhiệm kỷ luật về việc vi phạm các nội quy công ty của nhân viên QA thuộc ca của mình.
Giám sát 5S tại khu vực làm việc của mình.
Hổ trợ cấp trên để hoàn thành các công việc khác khi được yêu cầu
Lưu trữ hệ thống tài liệu và hồ sơ chất lượng cho mỗi lot hàng nhằm phục vụ cho việc truy xuất.
Phối hợp với Giám đốc nhà máy xử lý những vấn đề phát sinh về chất lượng sản phẩm.
Gửi báo cáo tổng hợp đến BOD vào cuối tuần làm việc bao gồm: kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào, báo cáo các issue nội bộ trong quá trình sản xuất, các complaint khách hàng phản hồi.
Phổ biến tình hình chất lượng đầy đủ trong ca cho tất cả nhân viên được cập nhật đầy đủ.
Chịu trách nhiệm kỷ luật về việc vi phạm các nội quy công ty thuộc nhân sự mình quản lý .
Giám sát 5S khu vực team QA làm việc.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam - Nữ
Bằng cấp : Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành : Hóa Polymer
Các ngành liên quan đến sản xuất bào bì
Có kỹ năng quản lý.
Có thể đi ca được.

Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ của luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT
Hằng năm được đi du lịch
Có thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khac nếu có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 4, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

