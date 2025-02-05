Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Green I-Park
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Green I-Park

Kỹ sư hóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Green I-Park

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Làm việc tại: Văn phòng Green I-Park
Làm việc tại:
Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Trách nhiệm
- Theo dõi tình trạng giao nhận mẫu gửi đến phòng thí nghiệm hàng ngày;
- Thực hiện việc phân tích mẫu theo chỉ tiêu yêu cầu tuân thủ qui trình phòng thí nghiệm và đảm bảo tính chính xác, trung thực cũng như tiến độ của kết quả thí nghiệm;
- Thực hiện việc lấy mẫu theo qui trình phòng thí nghiệm hoặc theo yêu cầu của khách hàng;
- Theo dõi tình trạng và chất lượng hóa chất/dụng cụ sử dụng tại phòng thí nghiệm;
- Theo dõi tình trạng hiệu chuẩn/kiểm định dụng cụ thiết bị đo lường phòng thí nghiệm;
- Tuân thủ nội qui an toàn phòng thí nghiệm;
- Phối hợp với nhóm triển khai phương pháp thử nghiệm mới, điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp (về phân tích hoặc chất lượng sản phẩm);
- Chịu trách nhiệm trước Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Ban về kết quả thực hiện công việc được giao.
Quyền hạn
- Được từ chối tiếp nhận các nhiệm vụ không phù hợp với các quy định của pháp luật;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Green I-Park Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green I-Park

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Green I-Park

Green I-Park

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

