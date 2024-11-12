Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN VSIP II, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia thực hiện kiểm nghiệm mẫu hóa lý. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu cơ bản Hóa lý (như tính chất, định tính, chuẩn độ thể tích, pH, giảm khối lượng do nung,sắc ký lỏng, IR, UV, HPLC......) của các mẫu nước, nguyên liệu, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, mẫu Độ ổn định, mẫu thẩm định.

- Thực hiện công tác lấy mẫu: Nước, Nguyên liệu hoạt chất, tá dược, bao bì.

- Vận hành các thiết bị phòng QC như: Cân phân tích, máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo TOC, máy chuẩn độ thể tích, tủ sấy, lò nung, máy chuẩn độ điện thế, máy chuẩn độ nước Karl - fischer, IR, UV, HPLC trong công tác kiểm nghiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Dược, Hóa

Có kinh nghiệm làm việc tại phòng kiểm nghiệm Dược ;

Ưu tiên Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

– Làm việc 5 ngày/tuần.

– Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin