Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô B_4B15_CN và B_4B16_CN, KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

* Mô tả công việc:

- Phụ trách làm báo cáo tổng hợp về quá trình thí nghiệm các sản phẩm

- Quản lý mẫu cẩn thận và khoa học để quản lý mẫu tốt nhất

- Tuân thủ các hướng dẫn/quy trình để bảo quản và quản lý máy móc thiết bị

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi qua cuộc phỏng vấn

* Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến thứ 7

- Đi ca ngày và ca đêm

* Quyền lợi:

- Tham gia BHXH theo quy định

- Đánh giá tăng lương hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung:

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

-Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong phòng thí nghiệm, phòng Lab

- Cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, chịu đi ca ngày ca đêm

Tại Công Ty TNHH Suntech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, quà tết, tất niên, quà sinh nhật, quà trung thu, quà 8/3 ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suntech Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin