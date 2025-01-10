Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Suntech Vina
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty TNHH Suntech Vina

Kỹ sư hóa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Công Ty TNHH Suntech Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô B_4B15_CN và B_4B16_CN, KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

* Mô tả công việc:
- Phụ trách làm báo cáo tổng hợp về quá trình thí nghiệm các sản phẩm
- Quản lý mẫu cẩn thận và khoa học để quản lý mẫu tốt nhất
- Tuân thủ các hướng dẫn/quy trình để bảo quản và quản lý máy móc thiết bị
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi qua cuộc phỏng vấn
* Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2 đến thứ 7
- Đi ca ngày và ca đêm
* Quyền lợi:
- Tham gia BHXH theo quy định
- Đánh giá tăng lương hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung:
- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
-Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong phòng thí nghiệm, phòng Lab
- Cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, chịu đi ca ngày ca đêm

Tại Công Ty TNHH Suntech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, quà tết, tất niên, quà sinh nhật, quà trung thu, quà 8/3 ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suntech Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Suntech Vina

Công Ty TNHH Suntech Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B_4B15_CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hoa-hoc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job278708
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Suntech Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm