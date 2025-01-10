Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Công Ty TNHH Suntech Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Lô B_4B15_CN và B_4B16_CN, KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, T. Bình Dương, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận
* Mô tả công việc:
- Phụ trách làm báo cáo tổng hợp về quá trình thí nghiệm các sản phẩm
- Quản lý mẫu cẩn thận và khoa học để quản lý mẫu tốt nhất
- Tuân thủ các hướng dẫn/quy trình để bảo quản và quản lý máy móc thiết bị
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi qua cuộc phỏng vấn
* Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2 đến thứ 7
- Đi ca ngày và ca đêm
* Quyền lợi:
- Tham gia BHXH theo quy định
- Đánh giá tăng lương hàng năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu chung:
- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
-Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong phòng thí nghiệm, phòng Lab
- Cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, chịu đi ca ngày ca đêm
Tại Công Ty TNHH Suntech Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tết, quà tết, tất niên, quà sinh nhật, quà trung thu, quà 8/3 ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suntech Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI