Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Kỹ sư hóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận mẫu màu từ khách hàng
- Thử mẫu nhuộm trên các loại vải.
- Kiểm tra ,điều phối và cho ra công thức màu tương đương với mẫu màu của khách hàng
- Theo dõi , kiểm soát mẫu màu vải nhuộm ,test mẫu Nhuộm , thử độ bền màu khi cần
- Lưu trữ công thức và các số liệu liên quan trong công việc
- Làm công việc thuộc phòng Thí nghiệm,dệt nhuộm hóa màu...
- Sử dụng thành thạo tất cả các loại máy móc,trang thiết bị thuộc phòng thí nghiệm
- Sắp xếp, quản lý các công việc trong phòng thí nghiệm.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về hóa chất kỹ thuật nhuộm
- Biết về pha chế màu, điều phối ca sản xuất, nắm bắt quy trình vận hành các máy nhuộm sợi.
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm
- Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp trở lên
- Ngành nghề: Dệt may - da giày, hóa học - sinh học, kỹ thuật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Được hỗ trợ tiền ăn, tiền xăng xe
- Làm việc lâu dài và thăng tiến theo năng lực
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp
- Được tiếp xúc với nghành nghề kinh doanh mới có nhiều triển vọng phát triển
- Tham gia các chương trình vui chơi, du lịch cùng Công ty
- Thưởng tết (tháng 13), phần quà, thưởng các ngày lễ, trung thu, tết...
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 48 Tăng Nhơn Phú, KP3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

