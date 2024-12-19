Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hóa học Tại Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi:
- Số 08, đường số 7, KCN Việt Nam
- Singapore, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận
At least 02 years of experience
Have knowledge of ISO quality management system
Graduated from college in microbiology or food chemistry
Office computer skill
Have ever worked at a Lab
Male, age 23-30
English Communication skill
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
