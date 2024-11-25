Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: 41a Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hóa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển công thức nhuộm: Phát triển công thức nhuộm: Xây dựng và thử nghiệm các công thức nhuộm để đảm bảo màu sắc ổn định, chất lượng cao và dễ áp dụng trên các loại vải hoặc vật liệu khác nhau.

Nghiên cứu và phát triển công thức nhuộm:

Theo dõi quản lý quy trình nhuộm:

Thiết lập và theo dõi quy trình từ công đoạn chuẩn bị, nhuộm, và hoàn thiện sản phẩm được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật

Giám sát chất lượng: Kiểm tra chất lượng màu sắc, đánh giá độ bền màu, độ bền của vải sau khi nhuộm để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật.

Quản lý hóa chất: Kiểm soát và quản lý việc sử dụng hóa chất nhuộm, đảm bảo các hóa chất được sử dụng đúng cách và an toàn cho môi trường và con người.

Cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất: Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Đánh giá và cải thiện các quy trình nhuộm để tăng hiệu quả và giảm thiểu chi phí, lượng nước và năng lượng sử dụng

Cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất:

Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo:

Đào tạo nhân viên: Đào tạo công nhân và kỹ thuật viên trong quy trình nhuộm, hướng dẫn sử dụng máy móc và thiết bị nhuộm.

Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến nhuộm và chăm sóc sản phẩm nhuộm.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới:

Tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ và máy móc mới vào quy trình nhuộm để tăng cường độ chính xác, hiệu suất và giảm chi phí.

Nghiên cứu xu hướng thị trường: Theo dõi các xu hướng nhuộm và thời trang để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quản lý dự án và báo cáo:

Quản lý các dự án nhuộm: Đảm bảo các dự án nhuộm được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách.

Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo về tiến độ, chất lượng sản phẩm, và các vấn đề kỹ thuật cho quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành nhuộm, hóa phân tích.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

Thông thạo tiếng Anh (bao gồm tiếng Anh chuyên ngành dệt may).

Kiến thức hóa học và vật liệu: Hiểu biết sâu về hóa học của các loại thuốc nhuộm và tính chất của vật liệu.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật và tìm giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng quản lý: Quản lý quy trình sản xuất và đội ngũ làm việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác.

Có khả năng đi công tác thường xuyên

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tháng lương thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc cuối năm

Được đóng các loại bảo hiểm như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Được cung cấp trang thiết bị, công cụ làm việc.

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin