Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến mỹ phẩm
- Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ.
- Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng và thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công.
- Thời gian: làm việc luân phiên theo ca (5,5 ngày/tuần)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, 23-30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng. Không yêu cầu kinh nghiệm(Có kinh nghiệm Sale/Chăm sóc khách hàng/Tư vấn là một lợi thế).
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với Công ty.
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng thu nhập hấp dẫn
Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13
Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên
Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương
Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
