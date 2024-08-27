Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến mỹ phẩm

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ.

- Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng và thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công.

- Thời gian: làm việc luân phiên theo ca (5,5 ngày/tuần)