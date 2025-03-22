Tuyển Digital Marketing Công Ty CP Đầu Tư BĐS Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Đầu Tư BĐS Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty CP Đầu Tư BĐS Phúc Thịnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Xuân Hồng, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty;
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của công ty trên các trang online: Faceboook, Google, Website, trang thương mại điện tử;
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công viêc và kết quả đề ra;
Thực hiện công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận/Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ từ 25 – 35 tuổi;
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;
Tốt nghiêp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, công nghệ thông tin,…
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao;
Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.

Tại Công Ty CP Đầu Tư BĐS Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 – 18tr (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp
Thưởng ngày lễ tết, lương tháng thứ 13, phúc lợi các ngày sinh nhật, 8/3, 20/10/ 2/9...
Chế độ đào tạo, thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển và thăng tiến.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư BĐS Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

